Конвенция о правовом статусе Каспийского моря подписана в Актау

Главы стран "каспийской пятерки" подписали в Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Работа над этим историческим для региона документом шла на протяжении 20 лет, с 1996 года. Казахстан не намерен размещать военные базы США на Каспии

Вопросы правового статуса Каспия стали главной темой на совещаниях глав МИД, а также на встречах лидеров стран "каспийской пятерки".

В соответствии с конвенцией, основная площадь водной поверхности Каспийского моря будет в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права.

Присутствие на Каспии вооруженных сил, согласно конвенции, недопустимо.

Как сообщалось ранее, Пятый Каспийский саммит начал свою работу на берегу Каспийского моря. Президент РФ Владимир Путин прибыл в казахстанский город Актау по приглашению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.