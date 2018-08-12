В Совфеде ответили на обвинение Волкера
12 августа 2018, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил заявление спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера о якобы намеренном затягивании Россией конфликта в Донбассе.
Цеков отметил в беседе с RT, что Волкер теперь больше напоминает представителя властей Украины. Почемут-то он все время обращается к России, и ни разу не потребовал от Украины исполнения минских договоренностей.
А конфликт, по словам Цекова, затягивает тот, кто его начал. И пока США не перестанут вмешиваться, мир на Украине не наступит.
Курт Волкер ранее заявил, что Москва специально затягивает конфликт на Донбассе, блокируя работу мониторинговых миссий ОБСЕ на границе Украины и России.
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