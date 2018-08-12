В Совфеде ответили на обвинение Волкера

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил заявление спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера о якобы намеренном затягивании Россией конфликта в Донбассе. Волкер обвинил Москву в «затягивании» военного конфликта на Донбассе

Цеков отметил в беседе с RT, что Волкер теперь больше напоминает представителя властей Украины. Почемут-то он все время обращается к России, и ни разу не потребовал от Украины исполнения минских договоренностей.

А конфликт, по словам Цекова, затягивает тот, кто его начал. И пока США не перестанут вмешиваться, мир на Украине не наступит.

Курт Волкер ранее заявил, что Москва специально затягивает конфликт на Донбассе, блокируя работу мониторинговых миссий ОБСЕ на границе Украины и России.