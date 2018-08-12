Россию подозревают в организации беспорядков в американском Шарлоттсвилле

Россия сыграла свою роль в протестах в городе Шарлоттсвилл (штат Виргиния) в августе 2017 года. Об этом, по словам американского депутата, заявил директор Федерального бюро расследований на закрытом брифинге.

Депутат от республиканской партии Том Гаррет утверждает, что директор ФБР Кристофер Рэй связал массовые протесты ультраправых в Шарлоттсвилле с "российским вмешательством", сообщает телеканал CNN.

"Я находился на закрытой сессии брифинга, возможно, два месяца назад по ситуации в Шарлоттсвилле, с директором ФБР среди прочих, и спросил, связано ли как-то вмешательство России с произошедшими событиями. Мне было сказано, что да", — цитирует конгрессмена РИА Новости.

По версии ФБР, попытки вмешательства, приписываемые Москве, были предприняты с той целью, чтобы расколоть американское общество, посеять вражду и ненависть, подорвав принципы демократии и авторитет Запада, передает "Газета.Ru".

Напомним, 12 августа 2017 года националисты устроили шествие в Шарлоттсвилле в связи с решением властей о переносе памятника генералу Роберту Эдварду Ли, который в 1862—1865 годах командовал армией конфедератов в Виргинии. Демонстрация обернулась массовыми столкновениями.

В результате беспорядков погибла девушка, еще 34 человека получили ранения. Президент США Дональд Трамп осудил действия националистов, однако отметил, что в насилии виноваты обе страны, чем вызвал общественную критику в свой адрес.

Добавим, экс-помощница главы Вашингтона, которую, по сообщениям некоторых СМИ, уволили из Белого дома из-за разногласий с Трампом в отношении событий в Шарлоттсвилле, накануне заявила, что президент США проглотил секретный документ.