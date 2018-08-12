У СБУ нет претензий к находящимся на судне "Механик Погодин" в порту Херсон 12 гражданам России, они свободны в своих передвижениях, а вот по поводу возможного ареста судна в понедельник пройдет заседание суда.

Об этом заявила сегодня омбудсмен Украины Людмила Денисова. В настоящее время у экипажа судна никаких жалоб и пожеланий нет, все они находятся на борту.

Ситуацию с соблюдением прав членов экипажа - граждан России - держит на постоянном контроле уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова.

Зашедшее в Херсонский торговый порт российское судно «Механик Погодин» может быть арестовано, заявил ранее постоянный представитель украинского президента в Республике Крым Борис Бабин.