В Латвии сложилась катастрофическая ситуация в сфере транзита из-за плохих отношений с Российской Федерацией, заявил кандидат в депутаты сейма от партии "Согласие" Алексей Медведев в видеообращении.

Политик отметил, что благодаря морскому и железнодорожному транспорту в 2016 году Латвия получила 700 миллионов евро, в текущем году будет серьезное уменьшение доходов, а дальше будет только хуже. Как заявил Медведев, ухудшение ситуации связано с внешней политикой Риги.

За последние годы Россия построила несколько новых портов на Балтийском море. "Туда сегодня уходят наши миллионы евро" , - посетовал политик. Медведев считает, что нужно идти на компромиссы для улучшения экономической ситуации в Латвии.