Йылдырым: санкции США против России не оправдают себя
11 августа 2018, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым вечером в субботу, 11 августа, заявил, что санкции Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации в конечном итоге не оправдают себя.
Турецкий политик на своей страничке в социальной сети Twitter отметил, что враждебное отношение Вашингтона к России, Ирану и Турции не будет иметь серьезного эффекта из-за тесного сотрудничества и солидарности вышеуказанных трех стран.
Напомним, накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что пошлины на алюминий и сталь из Турции будут повышены до 20 и 50 процентов соответственно. Это сообщение вызвало серьезное падение турецкой лиры – валюта потеряла за сутки около 20 процентов своей стоимости.
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