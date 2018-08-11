Йылдырым: санкции США против России не оправдают себя

Бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым вечером в субботу, 11 августа, заявил, что санкции Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации в конечном итоге не оправдают себя.

Турецкий политик на своей страничке в социальной сети Twitter отметил, что враждебное отношение Вашингтона к России, Ирану и Турции не будет иметь серьезного эффекта из-за тесного сотрудничества и солидарности вышеуказанных трех стран.

Напомним, накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что пошлины на алюминий и сталь из Турции будут повышены до 20 и 50 процентов соответственно. Это сообщение вызвало серьезное падение турецкой лиры – валюта потеряла за сутки около 20 процентов своей стоимости.