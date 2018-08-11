Поклонская: Слова Порошенко не производят никакого впечатления

На своей официальной страничке в Facebook депутат Государственной думы Российской Федерации Наталья Поклонская заявила, что слова Порошенко не производят никакого впечатления на россиян.

При этом Поклонская отметила, что президент Украины с завидной регулярностью «вторгается в информационное пространство в дни празднования юбилеев российских городов, обещая им то украинский флаг, то гимн». Депутат также подчеркнула, что такое «пустословие» адресовано жителям Киева, перед которыми необходимо как-то оправдаться за повышения цены на газ, коррупцию и войну, которые, по словам политика, практически задушили страну.

Наталья Поклонская также посоветовала руководству Украины перестать заниматься «зомбированием», заявив, что история всё равно расставит всё на свои места.

Напомним, что Пётр Порошенко в субботу поздравил Ялту с Днём города, написав у себя на странице в Facebook, что над городом будет реять флаг Украины.