Трамп: Экс-директор ФБР и его бывшие сотрудники – «клоуны и неудачники»
11 августа 2018, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]
На своей официальной страничке президент Соединённых Штатов сделал резкое заявление. В субботу, 11 августа, Дональд Трамп обрушился с критикой на бывшего директора ФБР Джеймса Коми и его экс-сотрудников, назвав их «клоунами».
По словам главы Белого дома, репутация Федерального бюро расследований сильно повреждена. «Восстановит ли когда-нибудь ФБР свою былую звездную репутацию, которая была настолько сильно повреждена Коми < … > а также другими высокопоставленными чиновниками, которые сейчас уже отстранены или уволены? Стольким прекрасным людям в ФБР был нанесен урон этими клоунами и неудачниками!», - написал Трамп.
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