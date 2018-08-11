Трамп: Экс-директор ФБР и его бывшие сотрудники – «клоуны и неудачники»

На своей официальной страничке президент Соединённых Штатов сделал резкое заявление. В субботу, 11 августа, Дональд Трамп обрушился с критикой на бывшего директора ФБР Джеймса Коми и его экс-сотрудников, назвав их «клоунами».

По словам главы Белого дома, репутация Федерального бюро расследований сильно повреждена. «Восстановит ли когда-нибудь ФБР свою былую звездную репутацию, которая была настолько сильно повреждена Коми < … > а также другими высокопоставленными чиновниками, которые сейчас уже отстранены или уволены? Стольким прекрасным людям в ФБР был нанесен урон этими клоунами и неудачниками!», - написал Трамп.