Сирийские военные сообщили об уничтожении израильского беспилотника

Сирийская противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила вражескую цель вблизи сирийско-ливанской границы. Объект, вторгшийся в воздушное пространство страны, был сбит в районе Дейр Аль-Ашаэр в провинции Дамаск.

Об этом сегодня, 11 августа, сообщает газета "Известия" со ссылкой на местное агентство SANA. Беспилотник, совершавший, по предварительным данным, разведывательный полет, предположительно использовался армией Израиля.

Напомним, ранее АН сообщали, что российские военные уничтожили два беспилотника, которые были запущены в районе авиабазы Хмеймим. Объекты удалось сбить на удалении от авиабазы при помощи штатных зенитных огневых средств.