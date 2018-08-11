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Германия: Обоснования для новых антироссийских санкций США вызывают ряд вопросов
11 августа 2018, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль принял участие 11 августа в мероприятии, которое посвящено перспективам германо-российским отношения. По его мнению, обоснования для новых санкций Америки в отношении России вызывают ряд вопросов.
Штефан Вайль заявил, что возникает множество вопросов, начиная с самих обстоятельств дела. По его словам, у него нет уверенности в том, что обвинения, которые выдвигают Соединённые Штаты, могли быть доказаны, передают РИА Новости.
Премьер-министр также отметил, что странам необходимо больше сотрудничество и диалога, а не санкционные запреты. «Нам не нужно еще больше санкций, нам нужно больше сотрудничества, больше диалога», - заявил он.
Напомним, что 8 августа Вашингтон объявил о введении новых ограничений в отношении Москвы из-за якобы использования Россией химоружия в Солсбери «по делу Скрипалей»
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