Эрдоган: Политика США вынудит Турцию искать новых друзей
11 августа 2018, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]
Турецкий лидер Тайип Эрдоган предупредил администрацию США, что Анкара будет вынуждена искать новых друзей и союзников из-за односторонних действий со стороны Вашингтона.
Если Соединенные Штаты сохранят такие тенденции в отношениях и не задумаются о том, что своего союзника стоит уважать, то ситуация может зайти слишком далеко, отметил Эрдоган в своей статье в газету The New York Times. Турецкий лидер подчеркнул, что американские санкции представляют собой угрозу только для интересов и безопасности Вашингтона.
Напомним, вчера Вашингтон вдвое поднял пошлины на алюминий и сталь из Турции. В результате упала турецкая лира - валюта потеряла около 20% стоимости.
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