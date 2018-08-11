Эрдоган: Политика США вынудит Турцию искать новых друзей

Турецкий лидер Тайип Эрдоган предупредил администрацию США, что Анкара будет вынуждена искать новых друзей и союзников из-за односторонних действий со стороны Вашингтона.

Если Соединенные Штаты сохранят такие тенденции в отношениях и не задумаются о том, что своего союзника стоит уважать, то ситуация может зайти слишком далеко, отметил Эрдоган в своей статье в газету The New York Times. Турецкий лидер подчеркнул, что американские санкции представляют собой угрозу только для интересов и безопасности Вашингтона.

Напомним, вчера Вашингтон вдвое поднял пошлины на алюминий и сталь из Турции. В результате упала турецкая лира - валюта потеряла около 20% стоимости.