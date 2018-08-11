Казахстан не намерен размещать военные базы США на Каспии

Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил, что военных баз Соединенных Штатов Америки на территории республики не будет, «некоторые представители российских СМИ и экспертных кругов не совсем владеют фактами». Назарбаев: Завтра будет принято историческое решение по Каспию

Речь, по словам Абдрахманова, идет лишь о коммерческом международном транзите. При этом для транспортировки задействована и территория других стран, расположенных на маршрутах транзита от США до Афганистана. Министр также отметил в интервью РИА Новости, что соглашение об обеспечении транзита, подписанное с США в 2010 году предусматривает условия, аналогичные положениям из соглашения России и Америки. Казахстан только дополнил перечень пунктов пропуска портами Актау и Курык, уточнил Абдрахманов.

Как сообщалось ранее, Казахстан открыл свои каспийские порты Актау и Курык для США. Доступ к портам позволит Соединённым Штатам пользоваться альтернативным маршрутом отправки грузов в Афганистан в обход России. По мнению экспертов, это соглашение фактически превращает два каспийских порта в базы Пентагона, несмотря на то, что в документах они называются всего лишь транзитными узлами.