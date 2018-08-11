Назарбаев: Завтра будет принято историческое решение по Каспию

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что все вопросы по взаимодействию государств на Каспии были согласованы, и завтра, 12 августа будет принято «историческое решение».

12 августа в Актау состоится Саммит прикаспийских стран, где будут подведены итоги многолетних переговоров по определению правового статуса Каспия. После развала СССР Россия, Иран, Азербайджан, Казахстан и Туркмения более 20 лет не могли договориться по этому вопросу. Решение связано с судоходством, сохранением биологических ресурсов моря, торговлей и сотрудничеством государств.

В конце прошлого года заместитель главы МИД России Григорий Карасин заявил, что принцип раздела Каспийского моря согласован каспийской "пятеркой" на совещании, состоявшемся в Москве.