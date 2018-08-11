Мария Захарова сообщила о зеркальном ответе на санкции США

Москва готовит ответ новым санкциям США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время визита в Сербию. Она отметила, что Вашингтон теряет "ресурсы дальнейшего развития". МИД о новый санкциях: Это сговор Лондона и Вашингтона

"Мы заявили, что, к сожалению, вынуждены были в очередной раз вместо того, чтобы придумывать, как улучшать и выводить отношения из тупика, отвечать зеркально. Мы об этом сказали открыто и публично", — сказала Мария Захарова журналистам.

Представитель МИД добавила, что в последнее время видно, что жёсткую санкционную политику американские власти проводят в отношении многих стран, в частности, Китая, Ирана и даже своего партнёра - Европейского союза. Это говорит о том, что Штаты утрачивают ресурсы для развития и преодоления кризисов и нуждаются в политической, финансовой и экономической экспансии.