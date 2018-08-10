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Путин обсудил с членами Совбеза тему возможных новых антироссийских санкций США
10 августа 2018, 16:21 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности России тему возможных новых санкций США. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, 10 августа, в пятницу, в ходе совещания Путин подчеркнул полную нелегитимность подобный санкционных мер с точки зрения международного права.
Кроме этого, на заседании «обсуждались также текущие вопросы социально-экономического развития страны» и вопросы подготовки к предстоящему саммиту «каспийской пятерки» (Россия, Казахстан, Азербайджан, Туркмения, Иран). Встреча должна произойти 12 августа в Казахстане, передают «Известия».
Напомним, что 8 августа власти США объявили о намерении ввести санкции в отношении России. Причиной введения таких ограничительных мер послужило дело об отравлении семьи Скрипалей в Солсбери. Первая волна санкций должна вступить в силу 22 августа.
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