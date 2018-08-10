Украинский ученый поведал о «российской ловушке» для Трампа и властей в Киеве

Россия подготовила «разведывательную ловушку» для Вашингтона и Киева. С таким заявлением выступил украинский ученый Евгений Быстрицкий.

«Ловушкой» Быстрицкий назвал ранее высказанное Москвой предложение о проведении референдума в Донбассе. Если Соединенные Штаты и Украина одобрят эту инициативу, то проиграют, полагает Быстрицкий.

Ученый не сомневается, что жители Донбасса проголосуют за независимость, поэтому Киев окончательно потеряет регион. Кроме того, после официального отделения Донецка и Луганска власти США во главе с президентом Дональдом Трампом будут вынуждены признать и произошедшее в 2014 году вхождение Крыма в состав РФ, спрогнозировал Быстрицкий. Данный шаг нанесет значительный ущерб репутации Штатов на международной арене, процитировал эксперта «Яндекс. Дзен».

Ранее в пятницу сообщалось, что в Москве назвали условие прекращения вооруженного конфликта на востоке Украины.