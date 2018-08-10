Путин обсудил с Совбезом вероятность введения новых санкций со стороны США

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 10 августа, обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ возможное введение новых санкций против нашей страны со стороны Соединенных Штатов Америки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин и члены Совбеза подчеркнули, что подобные действия Вашингтона с точки зрения международного права являются нелегитимными, передает РИА "Новости".

Отмечается, что на сегодняшнем совещании присутствовали спикер Государственной думы Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Министерства обороны Сергей Шойгу, а также директор ФСБ Александр Бортников.