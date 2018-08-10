Путин сегодня проведет телефонную беседу с Макроном

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 10 августа, проведет телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Данную информацию предоставил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

В течение сегодняшнего дня Путин намерен провести несколько международных телефонных бесед, одна из которых будет с французским коллегой, передает РИА "Новости".

В минувший четверг, 9 августа, сообщение о возможном телефонном разговоре Владимира Путина и Эммануэля Макрона распространил Елисейский дворец. Пока не уточняется, какие именно темы главы России и Франции планируют затронуть в рамках сегодняшней беседы.