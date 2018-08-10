В РФ за полтора года в связи с утратой доверия уволили 1,7 тысячи чиновников

За последние полтора года в Российской Федерации из-за утраты доверия были уволены более 1,7 тысячи чиновников. Соответствующую информацию в пятницу, 10 августа, представили в Генпрокуратуре России.

Подчеркивается, что только за первые шесть месяцев текущего года своих должностей лишились 477 чиновников в связи с утратой доверия из-за совершения коррупционных правонарушений.