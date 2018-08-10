Советник Путина назвал вероятную причину отказа России от присоединения Донбасса

Сергей Глазьев, советник президента России Владимира Путина, рассказал, почему Москва, по его мнению, не стала присоединять Донбасс в 2014 году. Точка зрения Глазьева приведена в заметке, опубликованной СМИ.

Как пишет сайт «Новороссия», политик принял участие в работе молодежно-патриотического лагеря, прошедшего недавно на территории Крыма. Выступая перед собравшимися, Глазьев отметил, что РФ четыре года назад должна была освободить весь юго-восток Украины. По мнению советника главы государства, этого не произошло из-за угрозы мировой войны. О реальности данного сценария заявляли западные лидеры, сказал Глазьев.

На украинском юго-востоке после госпереворота, произошедшего в Киеве в феврале 2014-го, вспыхнули массовые выступления противников новой власти. Результатом этих событий стало вхождение Крыма в состав России и начало вооруженного конфликта в Донбассе.