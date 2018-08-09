Россия призывает Израиль и Палестину к дипломатии

Москва призывает палестинскую и израильскую стороны к сдержанности на фоне эскалации вокруг сектора Газа. Об этом сегодня заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, российская сторона выражает серьезную обеспокоенность опасной эскалацией израильско-палестинского конфликта. На границе Израиля с Газой значительно увеличиваются риски масштабной силовой конфронтации вокруг сектора.

"Вновь призываем палестинцев и израильтян проявить сдержанность, предпринять меры для того, чтобы исключить рецидивы насилия с непредсказуемыми последствиями", - сказала Захарова.

Напомним, в среду, 8 августа, восемь ракет были запущены с территории сектора Газа в сторону Израиля. В ответ на ракетный обстрел армия обороны Израиля (IDF) атаковала позиции палестинцев в Газе. В Сети была опубликована видеозапись воздушных ударов израильской армии.