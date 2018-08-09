Борис Бабин, занимающий должность постоянного представителя украинского лидера Петра Порошенко в Крыму, заявил, что сведения о засухе на полуострове являются "российской пропагандой".

Никакой экологической катастрофы в Крыму нет, есть пропаганда России, которая должна служить фоном для того, чтобы Украина дала воду, считает Бабин. По его словам, на Украине о проблемах экологии в Крыму говорят "полезные идиоты" и "проплаченные люди", передает РИА Новости.

Он также отметил, что ситуация играет на руку Петру Порошенко, который и так призывал сделать Крым "токсичным" для живущих там граждан.

Жители полуострова стали жаловаться на засуху после перекрытия Киевом Северо-Крымского канала, из-за этого в пяти районах ввели режим ЧС. Сенатор Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков подтвердил, что вопрос воды на полуострове стоит давно и остро – это самая серьезная проблема для региона.