Израиль снял на видео удары по объектам в секторе Газа
9 августа 2018, 18:48 [ «Аргументы Недели» ]
Израиль поразил более 140 объектов боевиков в секторе Газа. Об этом сообщил в четверг официальный представитель израильских военных Джонатан Конрикус в ходе телефонного брифинга для иностранных журналистов.
Дипломат утверждает, что удары были нанесены только по военным целям и в ответ на обстрел со стороны Газы. Атаке подверглись штаб-квартира батальона ХАМАС, военные посты и соединения, учебный комплекс, а также шахты и тоннели, используемые боевиками. В Twitter израильской армии появилась видеозапись воздушных ударов.
Напомним, в среду, 8 августа, восемь ракет были запущены с территории сектора Газа в сторону Израиля. Две из них были перехвачены силами израильских ПВО. В ответ на ракетный обстрел армия обороны Израиля (IDF) атаковала позиции палестинцев в Газе.
תיעוד: תקיפת חוליית מחבלים ששיגרה רקטות מדרום רצועת עזה לעבר ישראל pic.twitter.com/GmbKHiMEz0— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 9 августа 2018 г.
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