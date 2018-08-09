Израиль снял на видео удары по объектам в секторе Газа

Израиль поразил более 140 объектов боевиков в секторе Газа. Об этом сообщил в четверг официальный представитель израильских военных Джонатан Конрикус в ходе телефонного брифинга для иностранных журналистов.

Дипломат утверждает, что удары были нанесены только по военным целям и в ответ на обстрел со стороны Газы. Атаке подверглись штаб-квартира батальона ХАМАС, военные посты и соединения, учебный комплекс, а также шахты и тоннели, используемые боевиками. В Twitter израильской армии появилась видеозапись воздушных ударов.

Напомним, в среду, 8 августа, восемь ракет были запущены с территории сектора Газа в сторону Израиля. Две из них были перехвачены силами израильских ПВО. В ответ на ракетный обстрел армия обороны Израиля (IDF) атаковала позиции палестинцев в Газе.