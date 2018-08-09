//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Состоялась премьера нового клипа Майкла Джексона
- Актриса Мария Симдянкина впала в кому после операции
- Беременная Регина Тодоренко показала животик в бикини
- Меладзе попал в "черный список" Евросоюза
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Политика 13+
МИД РФ попросил Грецию разъяснить ситуацию с визами для священников РПЦ
9 августа 2018, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]
Москва попросила посольство Греции разъяснить, действительно ли греческая сторона отказывает в выдаче виз священникам Русской православной церкви. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ведомство направило ноту в посольство Греции с просьбой подтвердить или опровергнуть эти сведения, либо дать разъяснения по этому поводу. Захарова особо отметила, что любая дискриминация с выдачей виз недопустима.
Ранее некоторые СМИ писали, что греческое консульство отказывает в выдаче виз российским священникам или выдает не трехлетние, как туристам, а месячные визы. По мнению священнослужителей, греческие визы им не дали в связи с осложнением дипломатических отношений между Россией и Грецией.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
В ГД прокомментировали введение США новых антироссийских санкций
//Новости Гнездо.ру
//Общество
Памфилова высказалась о группах, готовящих референдум по пенсионному возрасту
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
//Спорт
Российские паралимпийцы взяли призовые места на Чемпионате мира по велоспорту
//Новости партнеров
//В мире
Воюющие под Луганском киевские силовики впали в панику из-за «кадыровцев»
//Общество
//Общество
А. Добровинский: "Процесс не завершен, пока не пройдены все судебные инстанции"
//Общество
//Новости СМИ2
//В мире
Названо главное преимущество Порошенко в борьбе за сохранение власти на Украине
//Культура
//Новости Redtram
//Спорт
//В мире
Ганжара высказался о поручении Порошенко подготовить новую резолюцию по Крыму
//Общество
Дело возбуждено против руководства детсада, в котором связывали детей
//В мире
В Донбассе украинские военные закидали минами побежавшего к ополчению сослуживца
//В мире
Армия ДНР провела ракетную атаку по военным ВСУ в ответ на гибель своих медиков
//Общество
Ученые предупредили о серьезной опасности мобильных телефонов для зрения
//Общество
//Спорт
//Общество
Украинские военные обстреляли села из минометов и бронетехники
//В мире
Посольство РФ назвало "драконовскими" санкции США из-за дела Скрипалей