МИД РФ попросил Грецию разъяснить ситуацию с визами для священников РПЦ

Москва попросила посольство Греции разъяснить, действительно ли греческая сторона отказывает в выдаче виз священникам Русской православной церкви. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. МИД опроверг сообщения СМИ о подготовке Россией беспорядков в Салониках

Ведомство направило ноту в посольство Греции с просьбой подтвердить или опровергнуть эти сведения, либо дать разъяснения по этому поводу. Захарова особо отметила, что любая дискриминация с выдачей виз недопустима.

Ранее некоторые СМИ писали, что греческое консульство отказывает в выдаче виз российским священникам или выдает не трехлетние, как туристам, а месячные визы. По мнению священнослужителей, греческие визы им не дали в связи с осложнением дипломатических отношений между Россией и Грецией.