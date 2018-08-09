Лавров прибудет в Турцию для переговоров с Чавушоглу

Глава МИД РФ посетит Анкару для участия в Совещании послов и постоянных представителей Турции при международных организациях, сообщила официальный представитель российского министерства Мария Захарова.

В рамках визита, который состоится 13-14 августа, планируется выступление Сергея Лаврова на совещании, а также переговоры c главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Министры обсудят состояние дел и урегулирование необходимых вопросов в ряде регионов, в частности, Сирии, Ближнем Востоке и Центральной Азии, Закавказье, Украине и в Черноморском регионе.