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МИД опроверг сообщения СМИ о подготовке Россией беспорядков в Салониках
8 августа 2018, 19:33 [ «Аргументы Недели» ]
МИД РФ прокомментировал публикацию греческой газеты Kontra News о готовящемся при участии России срыве международной выставки-ярмарки в Салониках, которая пройдет в сентябре.
В статье утверждалось, что "некие греческие банды уличных хулиганов", готовят к протестные акции в Салониках. При этом финансируются они из "черных касс" Владимира Путина. Подготовку митингов "финансируют и российские агенты влияния непосредственно в Греции".
В МИД России отметили, что у автора текста "все хорошо с фантазией",добавив, что в статье "нет ни слова правды". МИД подчеркивает, что РФ и Грецию связывают многовековые узы и что Россия никогда не посягала на суверенитет или общественный порядок этой страны. Такие статьи позорят журналистику Греции.
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