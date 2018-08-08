МИД опроверг сообщения СМИ о подготовке Россией беспорядков в Салониках

МИД РФ прокомментировал публикацию греческой газеты Kontra News о готовящемся при участии России срыве международной выставки-ярмарки в Салониках, которая пройдет в сентябре.

В статье утверждалось, что "некие греческие банды уличных хулиганов", готовят к протестные акции в Салониках. При этом финансируются они из "черных касс" Владимира Путина. Подготовку митингов "финансируют и российские агенты влияния непосредственно в Греции".

В МИД России отметили, что у автора текста "все хорошо с фантазией",добавив, что в статье "нет ни слова правды". МИД подчеркивает, что РФ и Грецию связывают многовековые узы и что Россия никогда не посягала на суверенитет или общественный порядок этой страны. Такие статьи позорят журналистику Греции.