Журналист из Одессы Юрий Ткачев объяснил, почему притязания властей Украины на российский Крым несостоятельны. Точка зрения сотрудника СМИ приведена в материале, опубликованном отечественной прессой.

По словам Ткачева, киевские власти никогда не могли назвать полуостров своей территорией, так как у них не было и нет денег для развития региона. Журналист отметил, что в период нахождения Крыма в составе Украины он бедствовал, там подверглась почти полному разрушению туристическая инфраструктура, оставшаяся от Советского Союза. Москва, в отличие от украинских чиновников, активно вкладывается в полуостров, процитировал Александра Ткачева сайт sharknews.ru.

В Крыму в 2014 году прошел референдум, по итогам которого регион воссоединился с Россией. Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинские дипломаты выразили протест в связи с посещением полуострова президентом Владимиром Путиным.