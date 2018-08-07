«Точка водораздела»: Европейский Союз впервые выступил против Вашингтона

7 августа 2018 года может, пожалуй, войти в историю международной политики как день, когда Евросоюз впервые за много лет пошел наперекор воле США. Не успел Дональд Трамп объявить о возобновлении санкционного режима против Ирана, как в Брюсселе приняли регламент, блокирующий действие санкций на территории ЕС. Всё произошло в буквальном смысле молниеносно.

Напомним читателю, что о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе Вашингтон объявил в мае этого года. Президент Дональд Трамп заявил, что США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия, нарушая тем самым условия СВПД. Тогда же он анонсировал возобновление санкций. При этом Трамп подчеркнул, что Вашингтон готов к заключению нового соглашения вместо СВПД, однако при этом США выдвинули Ирану заведомо невыполнимые условия.

Первый пакет санкций возобновил действие в ночь с 6 на 7 августа. Он касается автомобилестроительного сектора Ирана, а также купли-продажи золота и ряда других металлов. Оставшиеся санкции вступят в силу в ноябре этого года и затронут топливно-энергетическую отрасль этого ближневосточного государства.

В Иране сочли, что такие шаги администрации Трампа подрывают безопасность в регионе. Об этом, в частности, заявил спикер меджлиса Али Лариджани:

«Шаги, которые предпринимает Трамп, наносят ущерб безопасности региона. Он придерживается враждебного курса, который не останется без ответа».

В российском МИДе также были разочарованы возобновлением санкций против Ирана. На Смоленской площади действия Трампа назвали «ярким примером продолжения Вашингтоном практики нарушения резолюции СБ ООН 2231, попрания норм международного права».

«Международное сообщество не должно допустить, чтобы столь значимые достижения многосторонней дипломатии приносились в жертву американским устремлениям по сведению политических счетов с Ираном к тому же по вопросам, которые не имеют отношения к СВПД. Как показывает многолетний опыт, добиться от Ирана уступок нажимными методами не получится», — отметили в ведомстве.

Реакция российских и уж тем более иранских политиков и дипломатов была вполне предсказуемой, а вот действия Еврокомиссии стали неожиданностью для многих. Хотя поправки в так называемый «Блокирующий статут» министры иностранных дел стран-членов ЕС одобрили еще в июле, большинство экспертов склонялось к мысли, что до реальной блокировки американских санкций дело не дойдет.

Демарш против Вашингтона в Брюсселе объяснили желанием защитить европейские компании, ведущие бизнес с Тегераном. Председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий убежден, что это не единственная причина. Вот что он пишет в своем Telegram-канале:

«Конечно, главную роль здесь сыграли соображения экономического характера: выход Вашингтона из совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану может негативно сказаться на национальных экономиках стран-участниц ЕС. Но причина, думаю, не только в этом.

Все последние годы мы с вами наблюдали экспансию США как в Европейский Союз, так и в политические системы входящих в него государств. Эта экспансия осуществлялась через американское «участие» в формировании элит в этих странах, давление на их руководителей и многое другое. Причина очевидна: без ЕС Соединенные Штаты не в состоянии реализовать свою «идею фикс» — построение однополярного мира с гегемонией США.

Сегодня эта экспансия потерпела резкое и без преувеличения оглушительное фиаско: Евросоюз чётко поляризовался в защиту собственных, а не американских интересов. Можно предположить, что это только начало расхождения курсов Вашингтона и Брюсселя по ключевым экономическим и политическим вопросам.

Иранское досье оказалось «точкой водораздела» для Европейского Союза: будет ли он и дальше следовать в фарватере Вашингтона или начнёт руководствоваться собственными интересами? Судя по всему, Брюссель склоняется ко второму варианту — варианту здравого смысла. Надеюсь, что он возобладает и в отношениях Евросоюза с Москвой».