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Дмитрий Медведев объяснил остановку российских танков перед Тбилиси в 2008 году
7 августа 2018, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель правительства России Дмитрий Медведев, бывший в 2008 году президентом РФ, дал интервью по поводу пятидневной войны, случившейся 10 лет назад в Южной Осетии. В ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинские военные вошли в южноосетинский Цхинвал. Но российская армия выбила грузинских военных из Цхинвала и остановилась под Тбилиси.
Российские танки не стали входить в грузинскую столицу. В итоге Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.
Медведев рассказал, что напряжение между отдельными регионами Грузии были очевидны не только в 2008 году, но и даже уже в 1991-м. По словам российского премьера, проблемы начались из-за решений, которые власти Тбилиси не могли согласовать с Абхазией и Южной Осетией. В результате начался конфликт, пришлось вводить миротворцев.
Если до 2008 года удавалось балансировать все эти негативные процессы, то при власти Михаила Саакашвили избежать агрессии не удалось, его правительство дало зеленый свет агрессии. "И произошло то, что произошло. Это не было неизбежно. Это, безусловно, являлось субъективным выбором Саакашвили и его окружения", - пояснил Дмитрий Медведев.
Российский политик подчеркнул, что деэскалация военных действий позволила тогда не только урегулировать ситуацию в Южной Осетии и Абхазии, но и выйти на достаточно спокойные отношения с Евросоюзом и другими странами.
"Цель не состояла в том, чтобы разгромить Грузию или казнить Саакашвили. Я считаю, что я правильно поступил, когда принял решение о том, чтобы проявить сдержанность и не форсировать дальнейшие действия. Цель была в том, чтобы выбить грузинские войска из Цхинвала, навести порядок. И предотвратить возможность дальнейшей эскалации насилия, то есть военных действий",- ответил Медведев на вопрос журналиста газеты "Коммерсантъ", почему российские танки остановились в нескольких десятках километров от Тбилиси и не пошли дальше.
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