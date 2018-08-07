Медведев сообщил, при каком условии возможно сотрудничество России с США

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что РФ отрыта для диалога и сотрудничества с США. Политик, однако, отметил, что для этого американские власти должны выполнить одно условие.

По словам Медведева, руководство Штатов должно продемонстрировать свое желание наладить отношения с Россией, осознав, что общаться и дружить значительно лучше, чем постоянно рассказывать, в чем РФ ошибается. "Двери не закрыты", – заключил председатель российского правительства в интервью изданию "Коммерсантъ".

Медведев напомнил, что отнюдь не Москва стала инициатором начала "санкционной кампании". Именно поэтому следующий шаг в данном вопросе должен быть за Западом.