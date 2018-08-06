Трамп: Клинтон и ее команда «сговорились с Россией»
6 августа 2018, 19:01 [ «Аргументы Недели» ]
Американский лидер Дональд Трамп сделал заявление, что Демократическая партия во главе с кандидатом в президенты Хиллари Клинтон в 2016 году сговорилась с российскими агентами.
Трамп также сообщил, что член Палаты представителей от штата Калифорния Адам Шифф, который известен своими антитрамповскими убеждениями, хотел вступить в сговор с россиянами для того, чтобы заполучить на Трампа компромат.
«Мы также знаем, что Клинтон заплатила через юридическую контору связанным с Кремлем источникам, чтобы собрать информацию о Трампе», – отметил президент в своем Twitter.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес