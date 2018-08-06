В Совфеде высказались о возможности прекращения ж/д сообщения Украины с Россией

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич высказался вечером в понедельник, 6 августа, о возможности прекращения железнодорожного сообщения между Россией и Украиной.

По словам политика, заявление украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна о вероятности подобного исхода является очередным "дешевым блефом" украинской стороны. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Клинцевича, Киев не думает о социальных последствиях своих опрометчивых шагов.

Российский сенатор также уточнил, что украинское руководство не имеет "сильного козыря" и пытается выдать за него обычную "шестерку".