В Совфеде высказались о возможности прекращения ж/д сообщения Украины с Россией
6 августа 2018, 18:47 [ «Аргументы Недели» ]
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич высказался вечером в понедельник, 6 августа, о возможности прекращения железнодорожного сообщения между Россией и Украиной.
По словам политика, заявление украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна о вероятности подобного исхода является очередным "дешевым блефом" украинской стороны. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Клинцевича, Киев не думает о социальных последствиях своих опрометчивых шагов.
Российский сенатор также уточнил, что украинское руководство не имеет "сильного козыря" и пытается выдать за него обычную "шестерку".
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