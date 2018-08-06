Появилось предупреждение о катастрофических последствиях членства Грузии в НАТО

Присоединение Грузии к НАТО способно привести к катастрофическим последствиям. Такой прогноз сделал Дмитрий Медведев, глава правительства Российской Федерации.

По мнению премьер-министра, членство бывшей советской республики в западном военно-политическом блоке может спровоцировать «страшный конфликт». Медведев отметил, что ему не понятно, кому нужен такой сценарий, передает ТАСС.

О том, что Грузия войдет в состав НАТО, было объявлено на встрече представителей организации, состоявшейся в прошлом месяце в Брюсселе. По данному вопросу высказался Йенс Столтенберг. Руководитель блока высоко оценил реформы, которые за последние годы провели в Тбилиси, при этом сроки присоединения Грузии к НАТО он не раскрыл. В Кремле, реагируя на заявления Столтенберга, назвали политику альянса, намеренного продолжать экспансию на постсоветском пространстве, безответственной.