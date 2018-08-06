Сенатор США: С Россией нужно развивать диалог
6 августа 2018, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]
Американский сенатор от республиканской партии Рэнд Пол заявил, что России и США нужно развивать диалог. Он подчеркнул, что это будет ошибкой, если две страны перестанут разговаривать.
По его словам, России и США нужно больше культурных обменов, контактов между законодательными органами, а также более открытого общения. На встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым Рэнд пол также выразил надежду, что диалог между странами улучшиться.
«Были проблемы в этом диалоге, и я надеюсь, что нам удастся улучшить этот диалог между нашими странами. И я надеюсь, что проблемы трансформируются в диалог, который продолжится и тогда, когда мы вернёмся домой", — заявил Пол.
Напомним, что в понедельник в Москве российские парламентарии встречаются с делегацией сенаторов США. За последний месяц это уже вторая встреча подобного уровня, передают РИА Новости.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес