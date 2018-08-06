Профессор МГУ сообщил о начале «очень серьезной атаки» США против России

Соединенные Штаты начали «очень серьезную атаку» против Российской Федерации. С таким заявлением в разговоре с журналистами выступил отечественной политолог, профессор МГУ Андрей Манойло.

Накануне сообщалось, что американский Госдепартамент вызвал представителя Москвы Дмитрия Жирнова. Дипломатический работник должен прокомментировать «вмешательство РФ» во внутренние дела Штатов, которое якобы осуществляется через социальные сети.

Российский политолог Андрей Манойло, ставший собеседником радио Sputnik, призвал отнестись к данному шагу дипломатов США серьезно. Согласно точке зрения эксперта, вызов Жирнова в Госдеп является началом «очень серьезной атаки» на РФ. Наступление, организованное политическими оппонентами президента Дональда Трампа, приурочено к промежуточным выборам в Конгресс, отметил Манойло.

Американские политики неоднократно обвиняли Россию во «вмешательстве» в выборы президента 2016 года, победу на которых одержал Трамп. Официальная Москва опровергает эти утверждения как голословные.