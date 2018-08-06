//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Политика 13+

Профессор МГУ сообщил о начале «очень серьезной атаки» США против России

6 августа 2018, 10:11 [ «Аргументы Недели» ]

Профессор МГУ сообщил о начале «очень серьезной атаки» США против России
фото: globallookpress.com

Соединенные Штаты начали «очень серьезную атаку» против Российской Федерации. С таким заявлением в разговоре с журналистами выступил отечественной политолог, профессор МГУ Андрей Манойло.

Временного поверенного в делах России вызвали в Госдеп США

Временного поверенного в делах России вызвали в Госдеп США

Накануне сообщалось, что американский Госдепартамент вызвал представителя Москвы Дмитрия Жирнова. Дипломатический работник должен прокомментировать «вмешательство РФ» во внутренние дела Штатов, которое якобы осуществляется через социальные сети.

Российский политолог Андрей Манойло, ставший собеседником радио Sputnik, призвал отнестись к данному шагу дипломатов США серьезно. Согласно точке зрения эксперта, вызов Жирнова в Госдеп является началом «очень серьезной атаки» на РФ. Наступление, организованное политическими оппонентами президента Дональда Трампа, приурочено к промежуточным выборам в Конгресс, отметил Манойло.

Американские политики неоднократно обвиняли Россию во «вмешательстве» в выборы президента 2016 года, победу на которых одержал Трамп. Официальная Москва опровергает эти утверждения как голословные.

 

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ДЦ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

Сенатор США: С Россией нужно развивать диалог

Сенатор США: С Россией нужно развивать диалог

Американский сенатор от республиканской партии Рэнд Пол заявил, что России и США нужно развивать диалог. Он подчеркнул, что это будет ошибкой, если две страны перестанут разговаривать.

//В мире

Украина обвинила Россию в убытках из-за блокировки своих портов

Украина обвинила Россию в убытках из-за блокировки своих портов

Россия наносит Украине убытки в сотни миллионов гривен, используя Крымский мост и военно-морские силы в Азовском море для того, чтобы блокировать украинские порты Бердянск и Мариуполь.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

В Германии волнуются за рыбу: задыхается от жары

В Германии волнуются за рыбу: задыхается от жары

Из-за жары в последнее время в Германии сильно сократился уровень кислорода в реках и озерах, что опасно для их обитателей. Некоторые регионы страны уже сообщили о массовой гибели рыбы.

//Общество

Авиакомпании за «лишних» пассажиров будут штрафовать

Авиакомпании за «лишних» пассажиров будут штрафовать

Минтранс РФ поставил точку в многолетней дискуссии о намеренной продаже авиаперевозчиками большего числа билетов на рейс, чем мест в самолете. Овербукинг в России останется вне закона.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Экономика

На переход чиновников на использование российской ОС потребуется 160 млрд руб

На переход чиновников на использование российской ОС потребуется 160 млрд руб

Почти восемь миллионов российских чиновников и сотрудников госкомпаний к 2021 году планируется перевести на использование российской мобильной операционной системы (ОС) Sailfish.

//Общество

Троих сестер, подозреваемых в убийстве отца, посадили в СИЗО в разные камеры

Троих сестер, подозреваемых в убийстве отца, посадили в СИЗО в разные камеры

Троих сестер, подозреваемых в убийстве отца, посадили в СИЗО в разные камеры. Как стало известно, на данный момент они проходят этап карантина. Старшая и младшая девушки находятся в одиночках, а у средней есть 2 сокамерницы.

//Шоу-бизнес

Стас Пьеха скрывает новый роман от поклонников

Стас Пьеха скрывает новый роман от поклонников

Музыкант Стас Пьеха тщательно охраняет свою личную жизнь от публичного внимания. Лишь недавно поклонникам певца стало известно, что Стас вот уже год как не одинок после развода с женой.

//Шоу-бизнес

Фото красавца-сына Сенчуковой и Рыбина с любимой девушкой взорвало сети

Фото красавца-сына Сенчуковой и Рыбина с любимой девушкой взорвало сети

Фото красавца-сына артистов Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина с любимой девушкой взорвало сети. "Наша молодёжь, сын Василий и его девушка Дарья на отдыхе!!!", - рассказала 47-летняя Наталья.

//В мире

МИД Украины выразил протест РФ из-за поездки Путина в Крым

МИД Украины выразил протест РФ из-за поездки Путина в Крым

Президент России Владимир Путин 4 августа посетил фестиваль оперы под открытым небом в Херсонесе. Он был в числе гостей на вечере-открытии фестиваля. МИД Украины решительно протестует.

//Спорт

Губерниев поцеловал Ефимову, завоевавшую "золото" на ЧЕ по плаванию

Губерниев поцеловал Ефимову, завоевавшую "золото" на ЧЕ по плаванию

Комментатор Дмитрий Губерниев поцеловал пловчиху Юлию Ефимову, завоевавшую "золото" на чемпионате Европы по плаванию. Ефимова спустя восемь лет стала чемпионкой Европы, победив на дистанции 100 метров брассом.

//Новости партнеров

//В мире

Украина собирается прекратить ж/д сообщение с Россией

Украина собирается прекратить ж/д сообщение с Россией

Стало известно, что украинские власти рассматривают вопрос о прекращении железнодорожного сообщения с Российской Федерацией. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

//Шоу-бизнес

Любовь Толкалина показала удивительное фото на речке

Любовь Толкалина показала удивительное фото на речке

Любовь Толкалина оказывается не только красивая женщина, талантливая актриса, но и прекрасная пловчиха. Толкалина частенько выкладывает свои фотографии, но с целью продемонстрировать свою фигуру.

//В мире

Макфол усомнился, что Сигал улучшит отношения Москвы и Вашингтона

Макфол усомнился, что Сигал улучшит отношения Москвы и Вашингтона

Бывший посол США в России Майкл Макфол выразил сомнение в том, что назначенный на пост спецпредставителя МИД РФ американский актер Стивен Сигал способен улучшить отношения между РФ и США.

//Общество

Максимальное количество машин проехало по Крымскому мосту

Максимальное количество машин проехало по Крымскому мосту

Вчера, 5 августа, на мосту через Керченский пролив зафиксировали новый рекорд. За сутки по нему проехали 32,4 тысячи транспортных средств.

//Общество

В Москве в понедельник зафиксировано повышение содержания сероводорода в воздухе

В Москве в понедельник зафиксировано повышение содержания сероводорода в воздухе

В Москве в понедельник экологи зафиксировали повышение содержания сероводорода в воздухе в два раза. В сообщении "Мосэкомониторинга" говорится, что уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, увеличен не был.

//Мнение

Военный аналитик озвучил вероятный сценарий отторжения Мариуполя от Украины

Военный аналитик озвучил вероятный сценарий отторжения Мариуполя от Украины

Озвучен возможный сценарий отторжения Мариуполя от Украины. По этому вопросу высказался киевский военный аналитик Александр Коваленко, слова которого приведены в заметке, появившейся в блогосфере.

//В мире

Порошенко: ЕС готов восстанавливать «освобождённые территории» в Донбассе

Порошенко: ЕС готов восстанавливать «освобождённые территории» в Донбассе

На своей официальной страницу в Facebook президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что страны Евросоюза готовы присоединиться к восстановлению «освобождённых территорий Донецкой и Луганской областей».

//Шоу-бизнес

Похудевшая Екатерина Скулкина опубликовала фото в купальнике

Похудевшая Екатерина Скулкина опубликовала фото в купальнике

Похудевшая звезда юмористического шоу Екатерина Скулкина смело показывает свои фотографии в купальнике. Екатерина отдыхает на море. Информацию, с кем именно и на каком курорте, она не рассекретила.

//Новости СМИ2

//Общество

В Крыму изъяли три десятка разнокалиберных патронов у граждан Украины

В Крыму изъяли три десятка разнокалиберных патронов у граждан Украины

Крымское погрануправление ФСБ РФ сообщает, что местные пограничники пресекли две попытки провоза боеприпасов из Украины в Крым. За сутки выявили три десятка разнокалиберных патронов.

//Здоровье

Эксперты предупредили об опасности кондиционеров в жару

Эксперты предупредили об опасности кондиционеров в жару

В жаркую погоду можно получить не только простудные заболевания, но и обострение сердечно-сосудистых, предупредили врачи. Это может произойти из-за спазма сосудов при резком охлаждении организма.

//Общество

Появились данные о погибших при землетрясении на острове Ломбок в Индонезии

Появились данные о погибших при землетрясении на острове Ломбок в Индонезии

Появились уточненные данные о погибших при землетрясении на острове Ломбок в Индонезии. В национальном агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщили: погиб 91 человек, 200 человек пострадали.

//Политика

Профессор МГУ сообщил о начале «очень серьезной атаки» США против России

Профессор МГУ сообщил о начале «очень серьезной атаки» США против России

Соединенные Штаты начали «очень серьезную атаку» против Российской Федерации. С таким заявлением в разговоре с представителями СМИ выступил отечественной политолог, профессор МГУ Андрей Манойло.

//В мире

Япония выразила протест России из-за размещения истребителей на Итурупе

Япония выразила протест России из-за размещения истребителей на Итурупе

Власти Японии выразили России протест в связи с размещением на курильском острове Итуруп истребителей Су-35С. Протест был направлен в МИД РФ через японское посольство в Москве 3 августа.

//Общество

В Приморье удалось сфотографировать редчайших копытных животных

В Приморье удалось сфотографировать редчайших копытных животных

В Приморье удалось сфотографировать редчайших копытных животных, занесённых в Красную книгу. Фотоловушки приморского национального парка «Земля леопарда» зафиксировали двух амурских (длиннохвостых) горалов.

//Новости Redtram

//Шоу-бизнес

Ксения Собчак впервые показала лицо маленького сына

Ксения Собчак впервые показала лицо маленького сына

Некоторое время назад Ксения Собчак отправилась вместе с мужем и сыном на отдых на Сардинию. Видимо, на отдыхе Ксении удалось расслабиться, и она решилась впервые показать поклонникам лицо сына.

//Экономика

Минэкономразвития предложило поднять тарифы на услуги ЖКХ из-за роста НДС

Минэкономразвития предложило поднять тарифы на услуги ЖКХ из-за роста НДС

Минэкономразвития предложило поднять тарифы на жилищно-коммунальные услуги из-за роста налога на добавленную стоимость (НДС). НДС могут повысить с 18 до 20 процентов с 1 января 2019 года.

//Общество

Россиянам сообщили, когда стоит ожидать первый подъем заболеваемости ОРВИ

Россиянам сообщили, когда стоит ожидать первый подъем заболеваемости ОРВИ

Заведующий научно-организационным отделом ФГБУ «НИИ гриппа им. А.Смородинцева» Минздрава России Игорь Никоноров сообщил, что первый подъем заболеваемости ОРВИ в России ожидается с началом нового учебного года.

//В мире

В США простили повара-баптиста, надругавшегося над 13-летней девочкой

В США простили повара-баптиста, надругавшегося над 13-летней девочкой

Представители баптистской церкви урегулировали конфликт с семьей девочки, которая была изнасилована в одном из церковных лагерей в штате Оклахома.

//Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве на сегодня

Синоптики рассказали о погоде в Москве на сегодня

Сегодня, 6 августа, лето в столичном регионе еще не заканчивается. Хотя синоптики прогнозируют на сегодня в Москве переменную облачность и кратковременные дожди, погода останется теплой.

//В мире

Ополченцы обнародовали данные о гибели украинских разведчиков на подступах к ЛНР

Ополченцы обнародовали данные о гибели украинских разведчиков на подступах к ЛНР

Это уже не первый подобный инцидент за последнее время. Участившиеся случаи подрыва украинских военных на собственных минах стали предметом проверки, инициированной штабом силовой операции в Донбассе.

//Общество

В Красноярском крае сегодня день траура по погибшим при крушении Ми-8

В Красноярском крае сегодня день траура по погибшим при крушении Ми-8

В Красноярском крае сегодня день траура по погибшим в результате крушения вертолета Ми-8. Погибли 18 человек, в том числе три члена экипажа и 15 нефтянников-вахтовиков. Вертолет Ми-8 компании "Utair-вертолетные услуги" 4 августа потерпел крушение в Туруханском районе Красноярского края

//Общество

Ливинский умеет тратить?

Ливинский умеет тратить?

2 августа стало известно, что совет директоров «Россетей» поручил представителям компании голосовать за кандидатуру генерального директора Павла Ливинского на пост председателя совета директоров ФСК ЕЭС. Однако фигура «главного по проводам» весьма противоречива.

//Наука

Составлен список самых отвратительных в мире запахов

Составлен список самых отвратительных в мире запахов

На основе ранее проведенных научных исследований составлена подборка из пяти самых отвратительных в мире запахов. Они настолько ужасны, что даже признанные вонючки скунсы не вошли в список. Первое место занял запах сероводорода. Им пахнут протухшие яйца. Этот же запах имеет уран

//В мире

Захар Прилепин раскрыл роль России в срыве летнего наступления ВСУ на Донбасс

Захар Прилепин раскрыл роль России в срыве летнего наступления ВСУ на Донбасс

Писатель Захар Прилепин, принимавший участие в боевых действиях в Донбассе, рассказал о том, как было сорвано летнее наступление ВСУ. Соответствующее заявление литератор сделал в разговоре с журналистами.

//Происшествия

В Югре мужчина поджег семь квартир, чтобы скрыть следы убийства

В Югре мужчина поджег семь квартир, чтобы скрыть следы убийства

В Югре мужчина поджег семь квартир, пытаясь скрыть следы убийства своего собутыльника. Суд Сургутского района ХМАО отправил местного жителя в колонию, передаёт прокуратору Югры.

//Происшествия

В Приморье при ДТП погиб один человек

В Приморье при ДТП погиб один человек

В результате встречного столкновения легкового автомобиля с микрогрузовиком в Приморском крае погиб один человек. Ещё есть двое пострадавших, об этом передают «Известия» со ссылкой на региональное управление МВД России.

//В мире

Мадуро: Враги никогда не смогут одолеть народ Венесуэлы

Мадуро: Враги никогда не смогут одолеть народ Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на своей официальной странице в Twitter сообщил, что враги никогда не смогут одолеть народ латиноамериканской страны, потому что венесуэльский народ всегда сражается до конца.

//В мире

В Египте строители откопали новую статую Сфинкса

В Египте строители откопали новую статую Сфинкса

Египетские строители в Луксоре откопали ранее неизвестную статую Сфинкса. Но артефакт пока не отважились извлечь из-земли – существуют опасения, что он разрушится от перепада температур.

//Наука

Учёные установили связь между полнотой и гриппом

Учёные установили связь между полнотой и гриппом

Учёные из университета Мичигана установили, что люди, которые страдают избыточным весом, более заразны во время болезни гриппом, чем те, у кого нет проблем с лишними килограммами.

//В мире

В Китае прошли испытания гиперзвукового летательного аппарата

В Китае прошли испытания гиперзвукового летательного аппарата

Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий провела успешные испытания гиперзвукового летательного аппарата «Синкун-2». За время полета аппарат выполнил поставленные задачи.

//Общество

Священник рассказал о шокирующих суевериях на похоронах

Священник рассказал о шокирующих суевериях на похоронах

Православный священник Святослав Шевченко рассказал о шокирующих суевериях на похоронах. Он лично был свидетелем как в гроб усопшего родственники стали складывать контейнеры с едой: с салатами, котлетами.

//В мире

Сын Бен Ладена женился на дочери организатора теракта 11 сентября в США

Сын Бен Ладена женился на дочери организатора теракта 11 сентября в США

Отпрыск покойного главы «Аль-Каиды», запрещенной в РФ террористической организации, Хамза Бен Ладен взял в жены дочь Мухаммеда Атты. Этот человек считается одним из организаторов и исполнителей теракта 11 сентября.

//Общество

Сексолог полагает, что после развода на Петросяна объявят охоту молодые актрисы

Сексолог полагает, что после развода на Петросяна объявят охоту молодые актрисы

Сексолог Александр Полеев полагает, что после развода 72-летнего Евгения Петросяна и 65-летней Елены Степаненко на артиста могут "объявить охоту" молодые актрисы. Говорят, у Петросяна роман с 29-летней Татьяной.

//Культура

Видео, как Илья Резник обвенчался с женой в Крыму

Видео, как Илья Резник обвенчался с женой в Крыму

Венчание прошло в ялтинском храме Покрова Пресвятой Богородицы, в котором год назад знаменитый поэт Илья Резник принял крещение. Ирина Романова рассказала об этом в соцсети, опубликовав совместное фото.

//Спорт

ЦСКА - «Ростов» 0:1

ЦСКА - «Ростов» 0:1

В воскресенье, 5 августа, в рамках второго тура российской Премьер-лиги ЦСКА на своем стадионе сыграл с «Ростовом». Встреча прошла на «ВЭБ Арене». Судья Е.Турбин (Дмитров).Матч закончился победой команды «Ростова».

//Политика

Мария Захарова опубликовала фото с коллегой по работе Стивеном Сигалом

Мария Захарова опубликовала фото с коллегой по работе Стивеном Сигалом

Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова представила своего нового коллегу американского актера Стивена Сигала. Захарова опубликовала в Facebook фото с Сигалом.

//Спорт

Блаттер рассказал о мошенничестве при выборе страны-хозяйки ЧМ

Блаттер рассказал о мошенничестве при выборе страны-хозяйки ЧМ

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер рассказал о жульничестве во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года. Об этом он написал в своей книге Ma Vérité.

//Непознанное

Новая дата конца света названа учеными

Новая дата конца света названа учеными

Учёные все также пугают, что планета Х, которую пока не зафиксировал ни один телескоп, стремится к Земле и вот-вот уничтожит её. Новой датой «конца света» названо 16 августа.

//Шоу-бизнес

Святослав Ещенко признался, что два года не живет с женой, они скоро разведутся

Святослав Ещенко признался, что два года не живет с женой, они скоро разведутся

Артист эстрады Святослав Ещенко неожиданно признался, что два года не живет с женой, они готовятся к разводу. Евгений Петросян и Елена Степаненко, сообщив о разводе и разделе имущества, наделали много шума в сети.

//Общество

Синоптики ожидают "температурную пилу" на неделе с 6 по 12 августа в Москве

Синоптики ожидают "температурную пилу" на неделе с 6 по 12 августа в Москве

Синоптики ожидают "температурную пилу" на неделе с 6 по 12 августа в Москве. Метеорологи дали прогноз погоды в столичном регионе на новую неделю. Похолодание начнется со вторника, 7 августа.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры