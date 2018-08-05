//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Арбузная корка под ногами президента
2

Чешский эксперт назвал единственный шанс для США победить в войне с Россией
3

«Демоны ГРУ»
4

СМИ узнали детали развернувшейся в Сирии «электронной войны» между Россией и США
5

В армии ДНР рассказали о захвате танка киевских силовиков без единого выстрела

//Политика 13+

Мария Захарова опубликовала фото с коллегой по работе Стивеном Сигалом

5 августа 2018, 22:01 [ «Аргументы Недели» ]

Мария Захарова опубликовала фото с коллегой по работе Стивеном Сигалом
фото: соцсети

Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова представила своего нового коллегу американского актера Стивена Сигала. Захарова опубликовала в Facebook фото с Сигалом и подписала: "С коллегой по работе". 

Актёр Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России

Актёр Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России

МИД РФ ранее на своей официальной странице в Facebook сообщил, что Стивен Сигал назначен специальным представителем российского внешнеполитического ведомства по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Это общественно-политическая должность, зарплату в МИДе актер получать не будет.

Стивен Сигал имеет гражданства США, Сербии и России. Он известен по ролям в фильмах «В смертельной зоне», «В осаде», «Смерти вопреки», «Мачете», «Ни жив, ни мёртв» и др.

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ИЧ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Россия ввела ответные пошлины на американские товары

Россия ввела ответные пошлины на американские товары

С 5 августа Россия ввела таможенные пошлины на импорт товаров из США в ответ на ранее введенные Америкой пошлины на сталелитейную и алюминиевую продукции. Ставки этих пошлин составят от 25% до 40%.

//Политика

Мария Захарова опубликовала фото с коллегой по работе Стивеном Сигалом

Мария Захарова опубликовала фото с коллегой по работе Стивеном Сигалом

Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова представила своего нового коллегу американского актера Стивена Сигала. Захарова опубликовала в Facebook фото с Сигалом.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

В Германии волнуются за рыбу: задыхается от жары

В Германии волнуются за рыбу: задыхается от жары

Из-за жары в последнее время в Германии сильно сократился уровень кислорода в реках и озерах, что опасно для их обитателей. Некоторые регионы страны уже сообщили о массовой гибели рыбы.

//Общество

Названа возможная дата похорон убитых в ЦАР журналистов

Названа возможная дата похорон убитых в ЦАР журналистов

Похороны российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко, скорее всего, пройдут на следующей неделе во вторник или в среду. По словам глава пресс-службы Союза журналистов России (СЖР) Яна Радзевича, к этому времени должны закончатся следственные действия.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Здоровье

Ученые рассказали о влиянии интернета на сон

Ученые рассказали о влиянии интернета на сон

Ученые доказали взаимосвязь между интернет-зависимостью и хроническим недосыпанием. Выяснилось, что привыкшие посидеть в Интернете перед сном рискуют обострением хронических заболеваний и падением работоспособности.

//Общество

Видео, как власти Сочи объяснили падение ребенка в ливнёвку в Лазаревском

Видео, как власти Сочи объяснили падение ребенка в ливнёвку в Лазаревском

Администрация курортного Сочи оправдалась за гибель ребенка, упавшего в канаву в Лазаревском во время дождя. 7-летний мальчик приехал в Сочи со своей бабушкой из Татарстана.

//Шоу-бизнес

Максим Виторган опубликовал видео, в котором его супруга танцует и поет

Максим Виторган опубликовал видео, в котором его супруга танцует и поет

Максим Виторган и Ксения Собчак отдыхают в настоящий момент в Италии на Сардинии. Актер опубликовал в Инстаграме видео с поющей супругой, показав, как должна выглядеть счастливая женщина.

//Шоу-бизнес

Фото Натальи Ветлицкой взбудоражило поклонников

Фото Натальи Ветлицкой взбудоражило поклонников

Сейчас экс-солистка группы «Мираж» Наталья Ветлицкая живет в Испании, куда переехала на ПМЖ после рождения ребенка. Судя по фото писателя Александра Цыпкина, жизнь в этой солнечной стране идет ей на пользу.

//Общество

Священник рассказал о шокирующих суевериях на похоронах

Священник рассказал о шокирующих суевериях на похоронах

Православный священник Святослав Шевченко рассказал о шокирующих суевериях на похоронах. Он лично был свидетелем как в гроб усопшего родственники стали складывать контейнеры с едой: с салатами, котлетами.

//В мире

Сын Бен Ладена женился на дочери организатора теракта 11 сентября в США

Сын Бен Ладена женился на дочери организатора теракта 11 сентября в США

Отпрыск покойного главы «Аль-Каиды», запрещенной в РФ террористической организации, Хамза Бен Ладен взял в жены дочь Мухаммеда Атты. Этот человек считается одним из организаторов и исполнителей теракта 11 сентября.

//Новости партнеров

//Общество

Сексолог полагает, что после развода на Петросяна объявят охоту молодые актрисы

Сексолог полагает, что после развода на Петросяна объявят охоту молодые актрисы

Сексолог Александр Полеев полагает, что после развода 72-летнего Евгения Петросяна и 65-летней Елены Степаненко на артиста могут "объявить охоту" молодые актрисы. Говорят, у Петросяна роман с 29-летней Татьяной.

//Культура

Видео, как Илья Резник обвенчался с женой в Крыму

Видео, как Илья Резник обвенчался с женой в Крыму

Венчание прошло в ялтинском храме Покрова Пресвятой Богородицы, в котором год назад знаменитый поэт Илья Резник принял крещение. Ирина Романова рассказала об этом в соцсети, опубликовав совместное фото.

//Спорт

ЦСКА - «Ростов» 0:1

ЦСКА - «Ростов» 0:1

В воскресенье, 5 августа, в рамках второго тура российской Премьер-лиги ЦСКА на своем стадионе сыграл с «Ростовом». Встреча прошла на «ВЭБ Арене». Судья Е.Турбин (Дмитров).Матч закончился победой команды «Ростова».

//Спорт

Блаттер рассказал о мошенничестве при выборе страны-хозяйки ЧМ

Блаттер рассказал о мошенничестве при выборе страны-хозяйки ЧМ

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер рассказал о жульничестве во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года. Об этом он написал в своей книге Ma Vérité.

//Непознанное

Новая дата конца света названа учеными

Новая дата конца света названа учеными

Учёные все также пугают, что планета Х, которую пока не зафиксировал ни один телескоп, стремится к Земле и вот-вот уничтожит её. Новой датой «конца света» названо 16 августа.

//Шоу-бизнес

Святослав Ещенко признался, что два года не живет с женой, они скоро разведутся

Святослав Ещенко признался, что два года не живет с женой, они скоро разведутся

Артист эстрады Святослав Ещенко неожиданно признался, что два года не живет с женой, они готовятся к разводу. Евгений Петросян и Елена Степаненко, сообщив о разводе и разделе имущества, наделали много шума в сети.

//Общество

Синоптики ожидают "температурную пилу" на неделе с 6 по 12 августа в Москве

Синоптики ожидают "температурную пилу" на неделе с 6 по 12 августа в Москве

Синоптики ожидают "температурную пилу" на неделе с 6 по 12 августа в Москве. Метеорологи дали прогноз погоды в столичном регионе на новую неделю. Похолодание начнется со вторника, 7 августа.

//В мире

Муха в Германии не дала установить мировой рекорд

Муха в Германии не дала установить мировой рекорд

Две недели 20 энтузиастов в городе Нидда (Германия) готовились установить мировой рекорд по падению цепочки из мини-домино. Но ему не суждено было состояться из-за обычной мухи.

//Новости СМИ2

//Общество

Шевченко сообщил о потере заключения о смерти Орхана Джемаля в ЦАР

Шевченко сообщил о потере заключения о смерти Орхана Джемаля в ЦАР

Журналист Максим Шевченко сообщил, что российские власти потеряли заключение о смерти журналиста Орхана Джемаля, подписанное консулом РФ в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

//Шоу-бизнес

Рената Литвинова опубликовала фото в купальнике на яхте

Рената Литвинова опубликовала фото в купальнике на яхте

Обычно Рената Литвинова не любит размещать откровенные фотографии, но во время отдыха в Италии актриса решила сделать исключение. Режиссер проводит время вместе с друзьями на яхте, где и сделан снимок.

//Происшествия

Опубликовано видео массовой драки таксистов в центре Москвы

Опубликовано видео массовой драки таксистов в центре Москвы

Вчера днем на столичной площади у станции "Добрынинская" в массовой драке сошлись мигранты из стран ближнего зарубежья. Очевидцами побоища стали случайные прохожие, которые разместили видео в сети.

//Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала интересное фото своей дочери

Лариса Гузеева показала интересное фото своей дочери

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева с большой любовью рассказывает о своих самых близких людях, особенно о маме, дочери и сыне. Дочь Гузеевой и ресторатора Игоря Бухарова выросла настоящей красавицей.

//Общество

Сын главы компании по торговле оружием найден мертвым в квартире в центре Москвы

Сын главы компании по торговле оружием найден мертвым в квартире в центре Москвы

Сын главы крупной компании по торговле оружием найден мертвым в квартире одного из домов по улице Малая Бронная в Москве. По данным ТАСС, погибшим является сын Михаила Хубутии Николоз Хубутия.

//Общество

Взрыв произошел на Алексинском хикомбинате в Тульской области, есть пострадавшие

Взрыв произошел на Алексинском хикомбинате в Тульской области, есть пострадавшие

В Тульской области на Алексинском химическом комбинате в городе Алексин произошел взрыв на линии по производству пороха. В результате ЧП пострадали три человека. Пострадавшие доставлены в больницу.

//Новости Redtram

//Экономика

В Абхазии рассказали о снижении российской финансовой помощи

В Абхазии рассказали о снижении российской финансовой помощи

Министр экономики республики Абхазия Адгур Ардзинба заявил, что уровень финансовой помощи региону от РФ за пять лет снизился до 50 процентов, благодаря росту доходной части бюджета.

//Общество

В Иванове целенаправленно взорван мукомольный комбинат

В Иванове целенаправленно взорван мукомольный комбинат

В Иванове взорвали мукомольный комбинат, находящийся в центре областного центра. После полудня в сети появились первые фотографии и видеозаписи. Бывший мукомольный комбинат сносили путем промышленных взрывов.

//Общество

Певчая собора из Самары приехала в Петербурге на Lexus LX450, и авто украли

Певчая собора из Самары приехала в Петербурге на Lexus LX450, и авто украли

Певчая хора самарского Вознесенского собора приехала с мужем в Санкт-Петербург на автомобиле Lexus LX450. И в тот же день, в субботу, 4 августа, женщина жертвой автогонщиков.

//Политика

Временного поверенного в делах России вызвали в Госдеп США

Временного поверенного в делах России вызвали в Госдеп США

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл вызвал в госдепартамент временного поверенного в делах Ф в США Дмитрия Жирнова. Об этом написала в Twitter пресс-секретарь госдепа Хезер Науэрт.

//Происшествия

Видео, как "Газель" в Пятигорске въехала в "мост глупости"

Видео, как "Газель" в Пятигорске въехала в "мост глупости"

Опубликовано видео с "Газелью", которая заехала под "мост глупости" в Пятигорске и там застряла. Автомобиль через какое-то время смогли освободить "из плена, но корпус машины сильно поврежден.

//Общество

В Швейцарии в результате крушения самолета Junkers 52 погибли 20 человек

В Швейцарии в результате крушения самолета Junkers 52 погибли 20 человек

Появилась уточненная информация об авиакатастрофе в Швейцарии. По данным полиции кантона Граубюнден, в результате катастрофы самолета Junkers 52 3 августа погибли 20 человек - 11 мужчин и 9 женщин.

//В мире

В Новой Зеландии два горбатых кита застряли на пляже

В Новой Зеландии два горбатых кита застряли на пляже

В Новой Зеландии два горбатых кита оказались выброшенными на берег у города Даргвилл. Животных обнаружила местная супружеская пара во время прогулки и сразу сообщила властям.

//Общество

Жители Сургута и Нефтеюганска запечатлели в небе пролетающий НЛО

Жители Сургута и Нефтеюганска запечатлели в небе пролетающий НЛО

Жители Сургута и Нефтеюганска в субботу, 4 августа, запечатлели в небе пролетающий НЛО и обсуждают в сетях, что же это было на самом деле. Очевидцы решили, что засняли падение метеорита.

//Общество

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Индонезии, есть угроза цунами

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Индонезии, есть угроза цунами

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в воскресенье, 5 августа, в 14:46 мск в Индонезии на острове Ломбок. Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями предупреждает о цунами.

//Общество

Сексуальная эволюция: ученые выяснили, как будут выглядеть женщины через 50 лет

Сексуальная эволюция: ученые выяснили, как будут выглядеть женщины через 50 лет

Эволюция человечества идет полным ходом, правда оказалось, что женщины и мужчины абсолютно по-разному реагируют на перемены в развитии. Ученые выяснили, как будут выглядеть оба пола примерно через 50 лет

//Общество

Трамп рассказал, как Америка будет погашать свой государственный долг

Трамп рассказал, как Америка будет погашать свой государственный долг

На своей официальной страничке в Twitter американский лидер Дональд Трамп сообщил, что денежные средства, полученные от введённых США пошлин, пойдут на погашение крупного государственного долга страны. При этом он также упрекнул Барака Обаму в накоплении этого долга.

//Туризм

Более 100 россиян застряли в Болгарии из-за поломки самолета Boeing

Более 100 россиян застряли в Болгарии из-за поломки самолета Boeing

Более 100 российский туристов застряли в Болгарии, не могут вылететь из-за неисправного авиалайнера. Россиянам придется заночевать в аэропорту Варны. Чартерный рейс LB 125 авиакомпании Bul Air во Внуково задерживается на 11 часов.

//Общество

Опубликовано видео поединка мужчины и бизона на оживленной трассе

Опубликовано видео поединка мужчины и бизона на оживленной трассе

Жителя американского штата Орегон Раймонда Рейнке арестовали за то, что он стал дразнить бизона в Йеллоустоунском национальном парке; видеозапись "поединка" очевидцы опубликовали в Интернете.

//Общество

Путин подписал закон о борьбе с самостроем

Путин подписал закон о борьбе с самостроем

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о борьбе с "самостроем". Закон определяет основания для сноса "самостроя" и правила защиты прав добросовестных собственников таких строений.

//Происшествия

В Москве произошел пожар в подвале детского сада

В Москве произошел пожар в подвале детского сада

Сегодня на юго-западе Москвы произошел пожар в подвале детского сада. Об этом сообщил источник в экстренных службах города агентству городских новостей «Москва».

//Общество

Татьяна Навка показала фото всей своей семьи

Татьяна Навка показала фото всей своей семьи

Татьяна Навка в Instagram опубликовала очень трогательный пост, посвященный ее большой семье. На снимке можно увидеть всех детей, которые с радостью проводят отдых с Дмитрием Песковым и знаменитой фигуристкой.

//Общество

Видео, как малыш в памперсе ушел один из детсада, попало в сети

Видео, как малыш в памперсе ушел один из детсада, попало в сети

Видеозапись, как малыш в подгузнике ушел один из детского сада, попало в сети. Шустрый самостоятельный мальчишка живет в Вологде. А "сбежал" он из частного детсада на улице Герцена.

//Шоу-бизнес

Костюшкин запустил флешмоб в поддержку больного Сергея Жукова

Костюшкин запустил флешмоб в поддержку больного Сергея Жукова

Стас Костюшкин решил поддержать своего коллегу Сергея Жукова во время болезни, запустив в Интернете массовый флешмоб. Проводится акция в Instagram с хэштегом #жуковбудьздоров.

//Общество

Власти Сочи объяснили, почему нет решетки на ливневке, в которую упал ребенок

Власти Сочи объяснили, почему нет решетки на ливневке, в которую упал ребенок

Власти Сочи объяснили, почему нет решетки на ливневке, в которую упал ребенок. Оказывается, ливневые канавы – единственный способ не допустить потопа в период сильных дождей.

//В мире

Испания прокомментировала попытку покушения на Мадуро

Испания прокомментировала попытку покушения на Мадуро

Власти Испании прокомментировали попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Они отметили, что необходимо найти демократический выход из сложившейся ситуации в стране.

//В мире

Из-за сломанного самолета российские туристы не могут вылететь из Болгарии

Из-за сломанного самолета российские туристы не могут вылететь из Болгарии

Из-за сломанного самолета более сотни российских туристов не могут вылететь из аэропорта Варны в Болгарии. Согласно последней информации, россияне готовятся заночевать на территории авиагавани.

//В мире

Полиция Испании задержала трёх граждан Армении и Грузии

Полиция Испании задержала трёх граждан Армении и Грузии

Полиция Испании задержала в Марбелье трех граждан Армении и Грузии, подозреваемых в связях с организованной преступностью. Задержание трех преступников стало продолжением операции по обезвреживанию так называемой "армянской мафии".

//Наука

Ученые сообщили, что будет с Землей, если Солнце взорвется или остынет

Ученые сообщили, что будет с Землей, если Солнце взорвется или остынет

Всем известно, что жизнь на Земле полностью зависит от процессов, которые происходят на Солнце. Многие задумываются о том, что будет с нашей планетой, если на звезде произойдут серьезные изменения.

//Общество

РПЦ посоветовала священникам-видеоблогерам избегать хайпа и троллинга

РПЦ посоветовала священникам-видеоблогерам избегать хайпа и троллинга

РПЦ озаботилась тем, правильно ли священнослужители ведут видеоблоги, соответствует ли занятия законам божьим, и дали свои рекомендации, как правильно использовать во благо церкви современные технологии.

//Шоу-бизнес

Поклонники Алсу восхитились молодостью и красотой ее мамы

Поклонники Алсу восхитились молодостью и красотой ее мамы

Мама известной певицы Алсу поразила поклонников певицы своей молодостью и цветущим видом. Артистка опубликовала снимок с Разией Исхаковной в день ее рождения на своей страничке в соцсети Instagram.

//Политика

Эксперт высказался о новой должности Стивена Сигала

Эксперт высказался о новой должности Стивена Сигала

Ведущий научный сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко высказался в воскресенье о назначении американского актера Стивена Сигала спецпредставителем МИД России.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры