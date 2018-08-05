Мария Захарова опубликовала фото с коллегой по работе Стивеном Сигалом

Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова представила своего нового коллегу американского актера Стивена Сигала. Захарова опубликовала в Facebook фото с Сигалом и подписала: "С коллегой по работе". Актёр Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России

МИД РФ ранее на своей официальной странице в Facebook сообщил, что Стивен Сигал назначен специальным представителем российского внешнеполитического ведомства по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Это общественно-политическая должность, зарплату в МИДе актер получать не будет.

Стивен Сигал имеет гражданства США, Сербии и России. Он известен по ролям в фильмах «В смертельной зоне», «В осаде», «Смерти вопреки», «Мачете», «Ни жив, ни мёртв» и др.