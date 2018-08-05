Временного поверенного в делах России вызвали в Госдеп США

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл вызвал в госдепартамент временного поверенного в делах Ф в США Дмитрия Жирнова. Об этом написала в Twitter пресс-секретарь госдепа Хезер Науэрт. В США сенаторы подготовили ужесточенные санкции в отношении России

Ведомство намерено «получить ответ на попытки Кремля использовать соцсети для пропаганды насилия и раскола в Соединенных Штатах». Науэрт добавила, что США терпеть такое агрессивное вмешательство не намерены.

Ранее Президент Америки назвал страны, которые вмешиваются в дела их государства.