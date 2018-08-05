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Временного поверенного в делах России вызвали в Госдеп США
5 августа 2018, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]
Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл вызвал в госдепартамент временного поверенного в делах Ф в США Дмитрия Жирнова. Об этом написала в Twitter пресс-секретарь госдепа Хезер Науэрт.
Ведомство намерено «получить ответ на попытки Кремля использовать соцсети для пропаганды насилия и раскола в Соединенных Штатах». Науэрт добавила, что США терпеть такое агрессивное вмешательство не намерены.
Ранее Президент Америки назвал страны, которые вмешиваются в дела их государства.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
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