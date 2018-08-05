Эксперт высказался о новой должности Стивена Сигала

Ведущий научный сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко высказался в воскресенье о назначении американского актера Стивена Сигала спецпредставителем МИД России.

Специалист предполагает, что пост спецпредставителя по вопросам гуманитарных связей РФ – США скорее является номинальным. Вероятно, в назначении Сигала на этот пост сыграли роль его давние статьи, в которых говорилось о необходимости прекращения давления на Россию, а также об ограничении расширения НАТО.

Фененко уточнил, что актеру предложили занять общественно-политическую должность, которая не будет оплачиваться. Эту работу можно сравнить с деятельностью послов доброй воли ООН, передает РИА "Новости".