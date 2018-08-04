Президент России Владимир Путин подписал закон о создании так называемых "российских офшоров". На островах в Приморском крае и в Калининградской области будут соданы зоны со льготными условиями для работы иностранных компаний. Внутренние офшоры появятся в России как ответ на противостояние с Западом.

Российский бизнес тал персоной нон грата во всем мире, и власти вынуждены срочно искать пути, как вернуть его назад, а заодно и привлечь по возможности международные инвестиции. ПО новому законодательству, подать заявку на резидентство на островах смогут только иностранные компании, у российских юридических лиц такой возможности нет. Обязательное условие для заявки - 50 миллионов рублей за полгода в ачестве инвестиций в экономику России.

Ставшие резидентами компании получают особый режим налогообложения и будут освобождены от валютного контроля, они смогут без ограничения проводить валютные операции. Как считают эксперты, нынешний закон преследует две цели. «Продемонстрировать инвестиционную привлекательность России, предложив налоговые льготы по налогам, и создать условия для перерегистрации компаний, которые попали или находятся под риском наложения санкций со стороны США и европейских государств. Хотя санкции с них никто не снимет, однако, учитывая гонения на офшоры по всему миру, они смогут перерегистрироваться на родине и продолжить экономить на налогах», пишет «Газета.ру».