Кадыров отреагировал на новые антироссийские санкции США

Рамзан Кадыров, комментируя новые санкции, предложенные американскими сенаторами, заявил, что парламентарии боятся восстановления отношений между РФ и США после встреч Владимира Путина и Дональда Трампа. Как Захарова отреагировала на сообщения о новых антироссийских санкциях США

"Ястребы типа Линдси Грэма и Джона Маккейна. Они, как огня, опасаются восстановления нормальных отношений между РФ и США", - отмечает глава Чечни. Он добавил, что "мы должны трудиться! И тогда санкции для нас не станут проблемой. Мы в состоянии развивать свою экономику, обеспечивать себя продовольствием, материалами, оборудованием".

Кадыров, кстати, поинтересовался количеством слов "санкции" в Яндексе. Оказалось - "76 156 тысячи. Благодаря США это слово стало одним из самых модных в мире".