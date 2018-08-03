Кадыров отреагировал на новые антироссийские санкции США
3 августа 2018, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]
Рамзан Кадыров, комментируя новые санкции, предложенные американскими сенаторами, заявил, что парламентарии боятся восстановления отношений между РФ и США после встреч Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Ястребы типа Линдси Грэма и Джона Маккейна. Они, как огня, опасаются восстановления нормальных отношений между РФ и США", - отмечает глава Чечни. Он добавил, что "мы должны трудиться! И тогда санкции для нас не станут проблемой. Мы в состоянии развивать свою экономику, обеспечивать себя продовольствием, материалами, оборудованием".
Кадыров, кстати, поинтересовался количеством слов "санкции" в Яндексе. Оказалось - "76 156 тысячи. Благодаря США это слово стало одним из самых модных в мире".
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