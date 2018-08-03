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Как Захарова отреагировала на сообщения о новых антироссийских санкциях США

3 августа 2018, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]

Как Захарова отреагировала на сообщения о новых антироссийских санкциях США
globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что в США сенаторы подготовили законопроект о введении нового жесткого санкционного пакета против России.

В Госдуме знают, почему США хотят ввести новые антироссийские санкции

В Госдуме знают, почему США хотят ввести новые антироссийские санкции

Возможное ужесточение Вашингтоном антироссийских санкций обосновывается внутренней политической конъюнктурой в США, отметила Захарова. По ее словам, этот процесс в Штатах, к сожалению, является регулярным и там регулярно обновляется пакет антироссийских санкций. Комментировать что-то до принятия этого законопроекта не имеет смысла, считает представитель внешнеполитического ведомства.

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

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Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

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Трамп сообщил, что наладил отношения с Путиным

Трамп сообщил, что наладил отношения с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп сделал важное заявление в ходе своего выступления на митинге в штате Пенсильвания. Политик подчеркнул, что ему удалось поладить с главой России Владимиром Путиным.

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В Госдуме знают, почему США хотят ввести новые антироссийские санкции

В Госдуме знают, почему США хотят ввести новые антироссийские санкции

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк объяснил, почему США ввели новые санкции против РФ. По его мнению, "российская карта" будет не раз разыгрываться перед выборами в Штатах.

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//В мире

Военный эксперт назвал регионы, в которых может начаться Третья мировая война

Военный эксперт назвал регионы, в которых может начаться Третья мировая война

Военный эксперт рассказал, где потенциально может начаться Третья мировая война. По мнению специалиста, подобная угроза не ослабевает, а лишь усиливается из-за противоречий в разных регионах.

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В России с 3 августа вырос размер пошлины на загранпаспорта и права

В России с 3 августа вырос размер пошлины на загранпаспорта и права

В России с 3 августа изменился размер госпошлины на загранпаспорта для граждан РФ и водительские удостоверения нового поколения. На загранпаспорт нового поколения размер пошлины вырос с 3500 до 5000 рублей.

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Ученые предупреждают о глобальной эпидемии в метро

Ученые предупреждают о глобальной эпидемии в метро

Метрополитен является не только удобным видом транспорта, но и несет серьезную угрозу здоровью. Именно там может начаться глобальная суперэпидемия. Специалисты собрали образцы с ладоней людей, использующих этот транспорт.

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Специалисты: шквалы и ураганы могут обрушиться на РФ в ближайший месяц

Специалисты: шквалы и ураганы могут обрушиться на РФ в ближайший месяц

Специалисты сообщили, что в течение ближайшего месяца в некоторых российских регионах могут возникать ураганы и шквалы. Эти данные сегодня предоставило МЧС, ссылаясь на сообщение Центра "Антистихия".

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Равшана Куркова носит обручальное кольцо. Вышла замуж?

Равшана Куркова носит обручальное кольцо. Вышла замуж?

Актриса театра и кино Равшана Куркова носит кольцо на безымянном пальце правой руки. Поклонники 37-летней актрисы решили, что Равшана вышла замуж за своего коллегу Станислава Румянцева.

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В сети обсуждают фото Николая Цискаридзе с девушкой в платье и веночке

В сети обсуждают фото Николая Цискаридзе с девушкой в платье и веночке

В сети обсуждают фото ректора Академии русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе с девушкой в платье и веночке. Поклонники народного артиста предположили, что Цискаридзе женился.

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СМИ: Федор Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль

СМИ: Федор Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль

По подсчетам экспертов, режиссер Федор Бондарчук выложил за новое гнездышко около 90 миллионов рублей в зависимости от состояния квартиры. Вместо отпуска он занимался поиском нового жилья.

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Видео, как носорог напал на семью в сафари-парке Мексики

Видео, как носорог напал на семью в сафари-парке Мексики

В Сети опубликовано видео из сафари-парка в Мексике, где носорог напал на один из автомобилей посетителей и чуть не перевернул его. Это произошло в сафари-парке в городе Пуэбла.

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//В мире

Мать Усамы бен Ладена дала первое интервью

Мать Усамы бен Ладена дала первое интервью

Мать Усамы бен Ладена, устроившего теракты 11 сентября 2001 года, рассказала журналистам, как ее сын стал «террористом № 1». Эксклюзивное интервью опубликовано в британском издании The Guardian.

//В мире

Социолог назвал выгоду от зачистки воюющих в Донбассе правосеков для Порошенко

Социолог назвал выгоду от зачистки воюющих в Донбассе правосеков для Порошенко

Зачистка армией Украины воюющих в Донбассе националистических батальонов играет на руку президенту страны Петру Порошенко. Такое мнение высказал в разговоре с журналистами социолог Евгений Копатько.

//Общество

Что происходит в белгородском Уразово после убийства 9-летней девочки

Что происходит в белгородском Уразово после убийства 9-летней девочки

В убийстве 9-летней девочки в селе Уразово Валуйского района Белгородской области подозревается 30-летний мужчина. Оказалось, злоумышленник приехал в село несколько месяцев назад и жил в цыганском таборе.

//В мире

СМИ Германии не могут найти Меркель

СМИ Германии не могут найти Меркель

Супруг немецкого канцлера Ангелы Меркель Йоахим Зауэр отправился на отдых в альпийский горнолыжный курорт в Италии без жены. Где сейчас находится политик, СМИ пока выяснить не смогли.

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Появились подробности о разводе и разделе имущества Петросяна и Степаненко

Появились подробности о разводе и разделе имущества Петросяна и Степаненко

О том, что Елена Степаненко обратилась в Хамовнический суд Москвы с иском о расторжении брака и разделе имущества с Евгением Петросяном рассказали знакомые пары. Пара нажила имущества на 1,5 млрд рублей.

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Бывшая девушка Егора Крида Ксения Дели показала первое фото своей дочки

Бывшая девушка Егора Крида Ксения Дели показала первое фото своей дочки

Бывшая девушка Егора Крида модель Ксения Дели родила дочь своему мужу - миллиардеру и показала первое фото новорожденной дочки. Модель вышла замуж за 64-летнего Оссама Фати Раба Аль-Шарифа два года назад.

//Здоровье

Специалисты подсчитали долю смертей от связанных с питанием заболеваний

Специалисты подсчитали долю смертей от связанных с питанием заболеваний

Около 63% смертей в Российской Федерации связаны с заболеваниями, возникающими из-за неправильного питания, сообщили в Роспотребнадзоре. Производители обязаны очень доступно информировать потребителя о составе продукта.

//Политика

Как Захарова отреагировала на сообщения о новых антироссийских санкциях США

Как Захарова отреагировала на сообщения о новых антироссийских санкциях США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что в США сенаторы подготовили законопроект о введении нового жесткого санкционного пакета против России.

//Новости СМИ2

//В мире

Российский историк заявил о приближении войны между Украиной и Венгрией

Российский историк заявил о приближении войны между Украиной и Венгрией

В конце июля на Украине начали уголовное преследование фонда, который выдает кредиты бизнесменам венгерского происхождения. Организацию обвинили в том, что через нее Будапешт спонсирует сепаратизм в Закарпатье.

//Общество

СКР проверяет информацию о женщине, притащившей мумию мужа на детскую площадку

СКР проверяет информацию о женщине, притащившей мумию мужа на детскую площадку

В Екатеринбурге начата доследственная проверка по сообщению об обнаружении скелетированных останков мужчины во дворе жилого дома на детской площадке. Очевидцы говорят, что был «запах на весь двор».

//В мире

Украина предложила российским властям обменяться заключенными

Украина предложила российским властям обменяться заключенными

Власти Украины предложили российской стороне обменяться заключенными. К главе СПЧ Михаилу Федотову с подобной идеей обратилась уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова.

//Общество

Телефонное мошенничество: житель Симферополя обманул 19 человек на 800 тыс. руб.

Телефонное мошенничество: житель Симферополя обманул 19 человек на 800 тыс. руб.

Суд признал виновным жителя Симферополя в телефонном мошенничестве. Он обманул почти два десятка человек. Мужчина звонил потерпевшим от имени их родственников и говорил о необходимости перечислить деньги для разрешения разных проблем. На уловки мошенника попали 19 человек

//Культура

Стало известно, где состоится прощание с актером Юрием Мартыновым

Стало известно, где состоится прощание с актером Юрием Мартыновым

В пресс-службе Государственного театра киноактера сообщили, где состоится прощание с артистом Юрием Мартыновым. Известный актер ушел из жизни в минувший четверг, 2 августа, в возрасте 84 лет.

//В мире

Перебежчик из ВСУ раскрыл уловки Киева по сокрытию реальных потерь в Донбассе

Перебежчик из ВСУ раскрыл уловки Киева по сокрытию реальных потерь в Донбассе

Украинский военный, перешедший на сторону ДНР, рассказал об уловках силовиков, с помощью которых они скрывают свои реальные потери в Донбассе. Переданную ополченцам информацию раскрыли в армии республики.

//Новости Redtram

//Общество

Володин объявил: Госдума проведет слушания по пенсионным изменениям 21 августа

Володин объявил: Госдума проведет слушания по пенсионным изменениям 21 августа

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что нижняя палата парламента проведет слушания по совершенствованию пенсионной системы 21 августа. Депутаты в регионах активно обсуждают законопроект с избирателями.

//Шоу-бизнес

Сходство Веры Брежневой со старшей дочерью поразило поклонников

Сходство Веры Брежневой со старшей дочерью поразило поклонников

Певица Вера Брежнева поразила поклонников новой фотографией, на которой она запечатлена со старшей дочерью Соней Киперман. Многие отметили, что артистка и семнадцатилетняя девушка невероятно похожи.

//Общество

В Симферополе крымчанин поджег себя в знак протеста

В Симферополе крымчанин поджег себя в знак протеста

Один из жителей «поляны протеста» «Стрелковая» в Симферополе поджег себя в знак протеста против строительства на этой территории микрорайона «Крымская роза».

//Расследования

Осужденный за убийство экс-полковника Юрия Буданова скончался в колонии

Осужденный за убийство экс-полковника Юрия Буданова скончался в колонии

В омской колонии скончался Юсуп Темерханов, который был осужден за убийство бывшего полковника Юрия Буданова. Данную информацию предоставила утром в пятницу, 3 августа, адвокат Роза Магомедова.

//В мире

Появились подробности взрыва в мечети на востоке Афганистана: 15 погибших

Появились подробности взрыва в мечети на востоке Афганистана: 15 погибших

Днем в пятницу, 3 августа, появились подробности о взрыве в мечети на востоке Афганистана. Согласно последним сообщениям, в результате трагедии погибли не менее 15 человек, ранения получили еще 40.

//Шоу-бизнес

В сети обсуждают возможный развод Петросяна и Степаненко: "Как верить в любовь"

В сети обсуждают возможный развод Петросяна и Степаненко: "Как верить в любовь"

Россияне в пятницу с утра в социальных сетях активно обсуждают новость о том, что Елена Степаненко подала в суд иск о разделе имущества с юмористом Евгением Петросяном. Новость стала одной из главных дня.

//В мире

В одной из мечетей Афганистана прогремел взрыв

В одной из мечетей Афганистана прогремел взрыв

В пятницу, 3 августа, в СМИ появилась информация о взрыве в одной из мечетей Афганистана. Согласно последним данным, происшествие случилось в городе Гардез, расположенном на востоке страны.

//В мире

Трамп сообщил, что ему пришлось ждать встречи с Елизаветой II

Трамп сообщил, что ему пришлось ждать встречи с Елизаветой II

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что ему пришлось ждать королеву Великобритании Елизавету II во время визита в Соединенное Королевство. Ранее сообщалось, что это глава США опоздал на встречу.

//В мире

Депутат польского Сейма поведал о нежелании России «занимать» Донецк

Депутат польского Сейма поведал о нежелании России «занимать» Донецк

Российская Федерация делает все возможное, чтобы «не занимать» Донецк. С таким заявлением выступил польский депутат Корнель Моравецкий, представляющий в парламенте страны оппозиционные силы.

//Спорт

Николай Валуев: "Критика Усика на родине характеризует Украину"

Николай Валуев: "Критика Усика на родине характеризует Украину"

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев высказал мнение о травле на Украине боксера Александра Усика: "Они могут просто потерять своего боксера, он уедет из страны".

//Шоу-бизнес

Петросян высказался насчет информации о разделе имущества со Степаненко

Петросян высказался насчет информации о разделе имущества со Степаненко

Известный российский юморист Евгений Петросян высказался в пятницу насчет информации о разделе имущества с супругой Еленой Степаненко. Эти данные сегодня утром шокировали поклонников звездной пары.

//Расследования

Москалькова: сестер, убивших отца, можно было поместить под домашний арест

Москалькова: сестер, убивших отца, можно было поместить под домашний арест

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что сестер Хачатурян, убивших своего отца, можно было оставить под домашним арестом или вовсе выпустить под поручительство.

//Общество

Жителям Подмосковья рекомендуют в конце этой недели не пить спиртное и газировку

Жителям Подмосковья рекомендуют в конце этой недели не пить спиртное и газировку

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Подмосковья не употреблять спиртное и газированные напитки в пятницу, а также выходные. Подобный совет специалисты дали в связи с сильной жарой в регионе.

//Общество

Ученые частично раскрыли тайны Бермудского треугольника

Ученые частично раскрыли тайны Бермудского треугольника

Бермудский треугольник - район Атлантического океана, ограниченный треугольником, вершинами которого являются Флорида, Бермудские острова и Пуэрто-Рико, - считается одним из самых загадочных мест на Земле.

//В мире

Сборка предназначенных для войны с Украиной ракет ДНР впервые попала на видео

Сборка предназначенных для войны с Украиной ракет ДНР впервые попала на видео

Производство ракет, используемых армией Донецкой народной республики в противостоянии с Вооруженными силами Украины, впервые сняли на видео. Речь идет о снарядах, предназначенных для систем «Чебурашка».

//Шоу-бизнес

У певца Данко появилась новая возлюбленная, но его жена защитила Машу

У певца Данко появилась новая возлюбленная, но его жена защитила Машу

Певец Данко неоднократно рассказывал о своей младшей четырехлетней дочке, которой необходима постоянная помощь родителей и медиков. У артиста от гражданской жены Натальи Устименко две дочки.

//Шоу-бизнес

Состояние Армена Джигарханяна после скандального развода поразило его учеников

Состояние Армена Джигарханяна после скандального развода поразило его учеников

В минувший понедельник, 1 августа, Армен Джигарханян появился на сборе коллектива своего театра. Присутствовавшие на мероприятии были шокированы тем, насколько сложно артисту было передвигаться.

//В мире

Тела убитых в ЦАР журналистов сегодня отправят в Россию

Тела убитых в ЦАР журналистов сегодня отправят в Россию

Официальный представитель посольства Российской Федерации в Центральноафриканской Республике сообщил, что тела трех убитых российских журналистов будут отправлены на родину в пятницу, 3 августа.

//Экономика

Пушков высказался об изменении маршрута "Северного потока-2" в обход Дании

Пушков высказался об изменении маршрута "Северного потока-2" в обход Дании

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Песков прокомментировал информацию об изменении маршрута газопровода "Северный поток-2" из-за Дании.

//Происшествия

Иномарка врезалась в остановку в Новосибирске, пострадали люди

Иномарка врезалась в остановку в Новосибирске, пострадали люди

Утром в пятницу, 3 августа, водитель иномарки врезался в остановку общественного транспорта в Новосибирске. Согласно последней информации источников, происшествие случилось на станции "Мелькомбинат".

//Расследования

Пропавшую в Нижегородской области 13-летнюю девочку ищут при помощи вертолета

Пропавшую в Нижегородской области 13-летнюю девочку ищут при помощи вертолета

В Нижегородской области девочку, пропавшую вечером 1 августа из дачного поселка, уже второй день ищут полицейские и волонтеры. В пятницу к данной операции присоединились также военнослужащие.

//Шоу-бизнес

Ксения Алферова опубликовала оригинальное фото с дочкой

Ксения Алферова опубликовала оригинальное фото с дочкой

Актриса Ксения Алферова опубликовала оригинальное семейное фото с дочкой. Алферова довольно закрытый человек, ни разу не представила общественности из с Егором Бероев дочь Евдокию. Сейчас девочке 11 лет.

//Расследования

Количество жертв пожара в Сочи увеличилось

Количество жертв пожара в Сочи увеличилось

В пятницу, 3 августа, стало известно, что количество жертв пожара в Сочи увеличилось. Согласно последней информации источников, в ходе осмотра сгоревшего 27 июля самостроя были обнаружены еще два тела.

//В мире

Чешский эксперт назвал единственный шанс для США победить в войне с Россией

Чешский эксперт назвал единственный шанс для США победить в войне с Россией

Соединенные Штаты смогут победить в войне с Россией только с помощью массированного применения ядерного оружия. Такую точку зрения в разговоре с журналистами озвучил чешский эксперт Ярослав Штефец.

//Общество

В Москве сегодня начинают работать бахчевые развалы

В Москве сегодня начинают работать бахчевые развалы

В Москве в пятницу, 3 августа, начинаются продажи арбузов и дынь на специально организованных бахчевых развалов. На 240 торговых площадках будут продаваться арбузы и дыни из российских регионов.

//Общество

За полгода прокуроры добились погашения долгов по зарплате на 10 млрд рублей

За полгода прокуроры добились погашения долгов по зарплате на 10 млрд рублей

За шесть месяцев 2018 года прокурорам удалось добиться погашения задолженности по зарплате на 10 миллиардов рублей. Данную информацию в пятницу, 3 августа, предоставил генпрокурор РФ Юрий Чайка.

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