Как Захарова отреагировала на сообщения о новых антироссийских санкциях США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что в США сенаторы подготовили законопроект о введении нового жесткого санкционного пакета против России. В Госдуме знают, почему США хотят ввести новые антироссийские санкции

Возможное ужесточение Вашингтоном антироссийских санкций обосновывается внутренней политической конъюнктурой в США, отметила Захарова. По ее словам, этот процесс в Штатах, к сожалению, является регулярным и там регулярно обновляется пакет антироссийских санкций. Комментировать что-то до принятия этого законопроекта не имеет смысла, считает представитель внешнеполитического ведомства.