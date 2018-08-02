На юго-западе Сирии уничтожили последний оплот ИГ

Глава Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской сообщил, что на юго-западе Сирии был ликвидирован «последний оплот» террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

Под контролем властей Сирийской Арабской Республики находятся уже 146 населенных пунктов, 50 из них перешли к Дамаску путем мирных переговоров. Как рассказал Рудской, более 160 членов ИГ сдались в плен, сообщает Газета.ру.

По словам генерал-полковника, отряды, которыми руководил генерал Сухел и подразделения 4 танковой дивизии уничтожили последний оплот террористической организации на юго-западе провинции Эль-Кунейтра.