Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что ждёт новую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. При этом Трамп также поблагодарил его за содействие в возвращении останков американских военнослужащих, которые погибли на Корейском полуострове в годы войны.

«Спасибо, председатель Ким Чен Ын, за то, что держите свое слово и запустили процесс отправки на родину останков наших замечательных и любимых, не вернувшихся с поля боя!», - написал Дональд Трамп в своём Twitter. Помимо этого Президент США также поблагодарил его за «приятное письмо» и указал, что с нетерпением ждёт встречи с ним.

Напомним, что встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа прошла на острове Сентоса 12 июня. В прессе лидеры США и КНДР заявили, что оба удовлетворены предварительным ходом переговоров.