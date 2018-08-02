Дональд Трамп заявил, что ждёт новую встречу с лидером КНДР
2 августа 2018, 09:24 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что ждёт новую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. При этом Трамп также поблагодарил его за содействие в возвращении останков американских военнослужащих, которые погибли на Корейском полуострове в годы войны.
«Спасибо, председатель Ким Чен Ын, за то, что держите свое слово и запустили процесс отправки на родину останков наших замечательных и любимых, не вернувшихся с поля боя!», - написал Дональд Трамп в своём Twitter. Помимо этого Президент США также поблагодарил его за «приятное письмо» и указал, что с нетерпением ждёт встречи с ним.
Напомним, что встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа прошла на острове Сентоса 12 июня. В прессе лидеры США и КНДР заявили, что оба удовлетворены предварительным ходом переговоров.
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