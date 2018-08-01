Украинский лидер Петр Порошенко инициирует создание межведомственного координационного органа для выдвижения в адрес Российской Федерации иска за "нанесенный ущерб" в Донбассе. Украина вернуть силой Донбасс не сможет: цена неподъемна

Киев больше не должен ждать "ни минуты" и должен сформулировать "консолидированные претензии" к РФ, считает Порошенко. Украинцы должны почувствовать, как различаются "Украина новых возможностей" и "Россия потерянных надежд". Президент Украины ждет "подробного плана правительства в отношении комплексного развития территорий, прилегающих к оккупированным".