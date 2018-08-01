Трамп заявил, что строительство стены на границе с Мексикой уже начато

На встрече с республиканцами во Флориде Дональд Трамп заявил о том, что в настоящий момент администрация США стремится максимально обезопасить границы. Например, уже началось возведение стены на границе с Мексикой.

Президент США отметил, что $1,6 млрд в строительство уже вложены, нужны дополнительные средства. Соединенные Штаты готовы на "решительные действия", чтобы их получить. Трамп также добавил, что республиканцам нужны "сильные границы и отсутствие преступности", а демократы хотят открытые границы, а это способствует массовым преступлениям.

Видео с речью американского лидера опубликовал канал CNBC на You Tube.





