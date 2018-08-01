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Трамп заявил, что строительство стены на границе с Мексикой уже начато

1 августа 2018, 08:03 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп заявил, что строительство стены на границе с Мексикой уже начато
cameralabs.org

На встрече с республиканцами во Флориде Дональд Трамп заявил о том, что в настоящий момент администрация США стремится максимально обезопасить границы. Например, уже началось возведение стены на границе с Мексикой.

Трамп всполошился, что США могут украсть мексиканцы

Трамп всполошился, что США могут украсть мексиканцы

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Видео с речью американского лидера опубликовал  канал CNBC на You Tube.


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