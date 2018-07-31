МГИК зарегистрировал Балакина кандидатом в мэры после угрозы расформирования

Мосгоризбирком (МГИК) зарегистрировал Михаила Балакина от партии «Союз горожан» кандидатом на должность мэра Москвы в связи с вероятной угрозой расформирования комиссии. Соответствующее решение было принято в ходе заседания МГИК.



23 июля 2018 г. решением Московского городского суда отменено решение Мосгоризбиркома от 12 июля 2018 г. об отказе в регистрации кандидатом на должность мэра Москвы М.Балакина. И на МГИК возложена обязанность зарегистрировать кандидата на должность мэра Москвы М.Балакина. Решение вступило в законную силу 30 июля, поскольку не было обжаловано.



Ранее в СМИ со ссылкой на зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаева сообщалось, что Мосгоризбирком должен выполнить решение Московского городского суда и зарегистрировать М.Балакина кандидатом на выборах мэра столицы, иначе у суда появятся основания для расформирования городского избиркома.



Мосгоризбирком отказал М.Балакину в регистрации кандидатом на должность мэра Москвы в связи с тем, что он не прошёл муниципальный фильтр. М.Балакин представил 112 подписи депутатов представительных органов местного самоуправления, собранных в 111 муниципальных образованиях, что является достаточным количеством достоверных подписей депутатов для регистрации кандидата на должность мэра Москвы. Однако в Мосгоризбирком поступили заявления от трёх депутатов с просьбой не учитывать их подписи при рассмотрении вопроса о регистрации кандидата на должность мэра столицы М.Балакина.



Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 г.