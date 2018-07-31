Трамп: "Санкции против России останутся, как есть"
31 июля 2018, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]
30 июля, в понедельник американский лидер Дональд Трамп сделал заявление, что введённые санкции в отношении России останутся неизменными.
На пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте Трамп сказал, что «санкции против России останутся, как есть».
В свою очередь, Джузеппе Конте отметил, что Италия готова к диалогу с РФ. При этом он подчеркнул, что снять ограничения за один день невозможно, передают РИА Новости.
По словам председателя итальянского правительства, санкции не являются самоцелью, ограничительные меры ни в коем случае не должна наносить ущерб малому и среднему бизнесу, а также жителям России.
Напомним, что в ходе пресс-конференции с премьером-министром Италии Дональд Трамп заявил, что Евросоюз построит 11 портов для приёма сжиженного газа из США.
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