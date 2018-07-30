Военные базы США в Европе попали в зависимость от России

Перекрытие газопровода в Европу закроет базы США на территории Старого Света. Военные объекты просто останутся без электричества. Об этом стало известно на фоне начала подготовки к укладке труб "Северого потока-2" в море.

Как отметил американский лидер Дональд Трамп, Конгресс обеспокоен зависимостью европейских стран от российского топлива (в первом квартале российские трубопроводы поставляли 41 процент всего потребляемого Европой газа). Некоторые сенаторы призвали продумать альтернативные источники питания, создать энергосетевые структуры, которые обладают собственными источниками энергии. Высказывалось даже предложение завести на военные базы запасные аккумуляторы электромобилей, сообщает "Российская газета".

В качестве дополнительного источника энергии для микросетей рассматриваются даже ядерные реакторы.