Лавров: Запад понимает, что Порошенко не может выполнять свои обещания
30 июля 2018, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" заявил, что лидер Украины Петр Порошенко не может выполнять свои обещания.
По словам министра, главы западных стран высказывают действующему украинскому руководству нелицеприятные вещи и пытаются добиться какой-либо реакции, когда ведут переговоры без присутствия журналистов, передает ТАСС.
Лавров убежден: лидеры государств Запада понимают, что Петр Порошенко не способен выполнять свои обещания, не может контролировать национал-радикалов и придерживаться ключевых пунктов минских договоренностей. Кроме того, политик является недоговороспособным и в сфере реформ, которые требует МВФ.
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