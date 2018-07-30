Британский писатель нашел объяснение враждебности США к России

Враждебные заявления в отношении Москвы, с которыми регулярно выступают представители американского истеблишмента, объясняются тем, что они нуждаются в России в качестве врага. Такую точку зрения высказал британский писатель Брайан Клафли.

Клафли подготовил статью для политического журнала CounterPunch, в которой отметил, что не стоит ждать разрядки в отношениях между США и РФ после недавнего саммита с участием лидеров двух государств Дональда Трампа и Владимира Путина. По мнению автора материала, администрация главы Белого дома не даст ему наладить отношения с Москвой. Американские элиты нуждаются в России в качестве врага, потому что зарабатывают деньги на продаже оружия европейским государствам, объяснил Брайан Клафли.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп решил перенести дату своих следующих переговоров с Владимиром Путиным.