Британский писатель нашел объяснение враждебности США к России
30 июля 2018, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]
Враждебные заявления в отношении Москвы, с которыми регулярно выступают представители американского истеблишмента, объясняются тем, что они нуждаются в России в качестве врага. Такую точку зрения высказал британский писатель Брайан Клафли.
Клафли подготовил статью для политического журнала CounterPunch, в которой отметил, что не стоит ждать разрядки в отношениях между США и РФ после недавнего саммита с участием лидеров двух государств Дональда Трампа и Владимира Путина. По мнению автора материала, администрация главы Белого дома не даст ему наладить отношения с Москвой. Американские элиты нуждаются в России в качестве врага, потому что зарабатывают деньги на продаже оружия европейским государствам, объяснил Брайан Клафли.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп решил перенести дату своих следующих переговоров с Владимиром Путиным.
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